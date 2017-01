Vor gut zwei Wochen: Ivan Klasnic beim Hallenturnier in Oldenburg. (imago sportfotodienst, imago/Nordphoto)

Für den 3. Februar ist um 9.15 Uhr in Saal 117 des Landgerichts ein neuer Verhandlungstermin angesetzt worden. Geladen sind am Freitag in einer Woche zwei ärztliche Sachverständige, die die schriftlichen Gutachten mündlich erläutern sollen. Ein Urteil, so das Gericht, könnte womöglich in drei bis vier Wochen, also Ende Februar, Anfang März verkündet werden. Klasnic klagt auf Schadenersatz und Schmerzensgeld, es geht um mehr als 1,1 Millionen Euro. Außergerichtliche Einigungsversuche sind bislang jedes Mal gescheitert.

Ivan Klasnic leidet bis heute unter den Folgen einer Nierenerkrankung, die die Werder-Ärzte damals trotz regelmäßiger Untersuchungen nicht erkannt beziehungsweise behandelt hätten. So sieht es Klasnic. Die beschuldigten Ärzte bestreiten den Vorwurf. Zwei Nierentransplantationen liegen inzwischen hinter dem 36-jährigen ehemaligen Topstürmer, seit September wartet er auf eine neue Spenderniere – die dritte in elf Jahren. Zurzeit muss Klasnic regelmäßig zur Dialyse.

Im Januar 2007, Klasnic war zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt und im sechsten Jahr Werder-Profi, hatte er eine Niere von seiner Mutter Sima erhalten, die der Körper aber abgestoßen hatte. Es folgte wenige Wochen später eine zweite Transplantation, diesmal nahm der Körper die neue Niere an, sein Vater hatte sie gespendet. Zurzeit ist Klasnic nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation einer von mehr als 10 000 Patienten, die auf der Warteliste für ein neues Organ stehen.

Klasnic, 2004 mit Werder Double-Sieger, hatte Bremen im Sommer 2008 in Richtung FC Nantes nach Frankreich verlassen. Danach spielte Klasnic, 41-facher Nationalspieler Kroatiens, noch für die Bolton Wanderers und den FSV Mainz 05, konnte dort aber an seine Bremer Glanzzeit nicht mehr anknüpfen. Zuletzt nahm Klasnic Anfang Januar mit einer Werder-Traditionsmannschaft an einem Hallenturnier in Oldenburg teil.