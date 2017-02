Ivan Klasnic (Mitte) im Landgericht. (nordphoto)

Klasnic hatte 2009 vorm Landgericht den ehemaligen Mannschaftsarzt Götz Dimanski, die Internistin Manju Guha sowie die dahinter stehenden Klinik-GmbHs auf Schadensersatz und Schmerzensgeld verklagt. Sie sollen seine Nierenerkrankung nicht rechtzeitig erkannt und so eine spätere Transplantation nicht verhindert haben. Der Fall ist noch immer nicht abgeschlossen, für den 24. März hat das Gericht einen sogenannten Verkündungstermin festgelegt.

Am Freitag war es in dem Zivilprozess unter anderem um die Frage gegangen, warum Manju Guha im Rahmen der jährlichen internistischen Untersuchung der Fußballer auf Klasnics deutlich angestiegenen Kreatininwert von 1,87 nicht reagiert habe. Guha gab zunächst an, mit einem Spezialisten gesprochen zu haben, ob erhöhte Werte bei Profisportlern, ausgestattet mit hoher Muskelmasse, vorkommen können. Die Antwort sei gewesen: Ja, das könne sein. Auf die Nachfrage des Richters, wer dieser Spezialist gewesen sei, sagte Guha zunächst, dass sie das nicht mehr wisse. Später nannte sie den Namen doch. Sie habe mit dem Nephrologen Matthias Becker telefoniert. Klasnics Anwalt Matthias Teichner bestritt die Existenz des Gesprächs. Dokumentiert wurde es damals jedenfalls nicht.

„Es tut mir leid, dass er da mitreingezogen wurde“, sagte Guha am Dienstag gegenüber dem WESER-KURIER, „Matthias Becker hat mich in Sachen Klasnic nie beraten.“ Er sei ein exzellenter Nephrologe, den sie damals nur ganz allgemein zur Möglichkeit von erhöhten Werten bei Leistungssportlern befragt habe. Becker habe gar nicht wissen können, dass dabei die konkreten Werte von Ivan Klasnic vor ihr auf dem Tisch lagen. In ihrem Bericht an den Mannschaftsarzt Dimanski schrieb sie, dass „keine weitere Diagnostik“ erforderlich sei. Der verließ sich auf das Fazit der Internistin, ohne einen Blick auf den gemessenen Laborwert zu werfen. Ein Gerichtsgutachter beurteilte Dimanskis Vorgehensweise als fehlerhaft, Guhas als teilweise grob fehlerhaft. Ein zweiter Gutachter nannte Guhas Vorgehen „so ein Mittelding“ zwischen fehlerhaft und grob fehlerhaft.

Matthias Becker, renommierter Nephrologe am Nierenzentrum Bremen-Süd, bestätigte, dass Manju Guha sich bei ihm entschuldigt hat. Er ist sich nicht sicher, ob er 2003 angerufen wurde. In seiner Erinnerung sei es erst Jahre später gewesen. Aber selbst, wenn es doch 2003 gewesen sein sollte: „Dann hätte ich mit Sicherheit gesagt, dass man neben dem Kreatininwert zusätzliche Untersuchungen braucht, um zu entscheiden, ob eine Nierenerkrankung vorliegt.“ Auch wenn bei Profis ein erhöhter Wert vorkommen könne. Im Fall der sich dramatisch verschlechternden Werte des Ivan Klasnic sei er nie zurate gezogen worden. Fatalerweise, wie man heute wohl sagen muss.