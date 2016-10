Nils Petersen kehrt am Wochenende ins Weserstadion zurück. (dpa)

Herr Petersen, in einem Ihrer ersten Interviews bei Werder Bremen schwärmen Sie im „Werder-Magazin“ am 23. September 2012 von Ihrem Tor im Nordderby gegen den HSV. Erinnern Sie sich an so etwas noch?

Nils Petersen: An das Tor oder das Interview?

An Ihr erstes Bundesligator für Werder am zweiten Spieltag 2012/2013.

Ja, natürlich. Ehrlich, ich schaue mir sehr gerne alte Videos an. Gerade in dieser Woche hat mir witzigerweise Sebastian Mielitz, mein alter Teamkollege in Freiburg und Bremen, einen Link geschickt, wie er mir indirekt bei einem anderen Nordderby – in Hamburg – ein Tor vorbereitet hat.

Was bringen Ihnen diese Aufzeichnungen?

Das ist keine besondere Eigenart von mir. Ich kann mir gut ansehen, wie sich der Fußball körperlich verändert hat oder was man besser machen kann.

Wie ist es, jetzt am Wochenende ins Weserstadion zurückzukehren? Werder war nach einer schwierigen Saison beim FC Bayern ja ein Sprungbrett in die Bundesliga für Sie.

Da ist wirklich viel Emotion dabei. Ich freue mich sehr auf diese Auswärtsreise, auch wenn es von Freiburg ein ganz schöner Ritt ist. Ich mag das Stadion sehr, das Umfeld, den Verein und die Fans. Es war auch das Erste, wonach ich im Sommer geschaut habe, als der Spielplan rauskam: Wann fahren wir nach Bremen?

Zu wem haben Sie noch Kontakt?

Zlatko Junuzovic oder Clemens Fritz beispielsweise. Man schreibt sich nicht jede Woche, aber man verfolgt, was der andere so macht. Ich bin auch über die Sozialen Netzwerke noch mit einigen in Kontakt. Ich denke, ich habe bei Werder Spuren hinterlassen, aber genauso haben die Leute bei mir etwas hinterlassen.

Manch ehemaligen Bremer befallen beim Wiedersehen gemischte Gefühle. Am vergangenen Sonntag hat Davie Selke als Ex-Werderaner über sein Tor und seine Torvorlage für RB Leipzig aus Respekt nicht gejubelt. Was machen Sie im Falle des Falles?

Ich bin ein spontaner Typ, der nicht drei Tage vorher schon seinen Torjubel plant. Emotionen sind immer dabei, und ich glaube, jeder würde es mir verzeihen, wenn ich jubeln würde. Ich bin seit fast zwei Jahren mit Leib und Seele Freiburger und freue mich über jedes Tor in meinen Farben. Ich bin ja bei meinem Weggang aus Bremen nicht geflüchtet, sondern ich sollte damals gehen.

Von den acht Bundesligaspielen des SC Freiburg wurden Sie sieben Mal eingewechselt. Nach drei Toren und einer Vorlage in nur 246 Einsatzminuten könnten Sie ja auch mal in der Startelf spielen.

Der Trainer ist mit unserem Team in einem regen Austausch, deshalb weiß hier jeder, woran er ist. Zuletzt war ich nun einmal als Joker sehr erfolgreich. Auf der einen Seite sagt sich der Trainer, das passt ganz gut, auf der anderen Seite haben wir auswärts jetzt auch vier Mal verloren. Ich möchte natürlich gerne in der Startelf stehen, gerade in Bremen.

Was ist eigentlich Ihre Haltung in der Mittelstürmer-Debatte, die nach der EM begann?

Aus meiner Sicht hat sich die Spielweise der Mittelstürmer in den letzten Jahren am meisten verändert, weil es athletischer und physischer geworden ist. Nur vorne rumzustehen, geht nicht mehr. Man muss vorne laufen, marschieren, mitarbeiten, weil man der erste Verteidiger ist. Man muss viel mehr können, als nur Tore zu schießen – darunter leidet dann vielleicht das Toreschießen.

Im Finale der Olympischen Spiele haben sie gegen Brasilien einen Elfmeter verschossen. Wie dankbar sind Sie, dass die Freiburger Fans Sie gleich beim ersten Heimspiel gegen Mönchengladbach genötigt haben, einen Elfmeter zu schießen?

Für mich war das ein bedeutender Moment, ich kam ja direkt vom Turnier aus Rio zurück, und dann ging die Bundesliga los. Dieser Zuspruch hat mir sehr gutgetan, und es gab für mich damals nichts Schöneres, als die Rufe und das Vertrauen mit einem verwandelten Elfmeter zurückgeben zu können.

Es wirkt fast tragikomisch, dass sich jetzt im Pokalspiel gegen Sandhausen erst per Elfmeter zum 3:3 getroffen und dann im Elfmeterschießen den ersten Strafstoß vergeben haben. Wie ist das zu erklären?

Es passiert, aber man kann das wirklich nicht vergleichen. Das war im DFB-Pokal ein ganz anderer Druck als bei Olympia. Ich will keine Ausreden suchen, aber der Elfer nach zwei Stunden Spielzeit war einfach nicht gut geschossen. Elfmeterschießen ist ein Stück Glückssache und irgendwie auch etwas anderes als ein Elfmeter im Spiel.

Was machen Sie, wenn Freiburg in Bremen einen Strafstoß bekäme?

Wenn ich auf dem Platz stehe, würde ich mir den Ball schon nehmen. Meine Quote ist jetzt nicht so schlecht, dass ich Angst vor der Ausführung haben muss. Wir stehen da aber miteinander im guten Austausch: Sollte Vincenzo Grifo zu mir kommen und sagen, er fühle sich gut, bin ich der Letzte, der ihn nicht lässt.

Sie sind jetzt seit fast zwei Jahren in Freiburg. Dort ist die Mundart eine ganz andere. Hand aufs Herz: Wenn Einheimische sich unterhalten, verstehen Sie das?

Wenn am Nachbartisch tiefstes Alemannisch gesprochen wird, fällt mir es immer noch schwer, das zu verstehen. Aber das macht es ja auch sympathisch. Ich versuche dann einfach, das eine oder andere Wort mitzunehmen. Der Wille ist da, sich anzupassen, aber ich werde sicher nie in meinem Leben diesen Dialekt sprechen können (lacht).

Können Sie sich eigentlich vorstellen, noch länger in Freiburg zu bleiben?

Das weiß ich heute nicht. Eigentlich möchte ich gerne in Freiburg bleiben und kann mir vorstellen, noch lange für den Sportclub zu spielen. Nur bin ich vorsichtig geworden: Das habe ich in Bremen auch gedacht. Es kommt immer auf beide Seiten an.

Das Gespräch führte Frank Hellmann.

Nils Petersen spielte zweieinhalb Jahre für Werder, ehe er im Winter 2015 nach Freiburg wechselte. In 72 Spielen erzielte er 18 Tore. Am Sonnabend (15.30 Uhr) kehrt er nun mit dem SC Freiburg ins Weserstadion zurück.