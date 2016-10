Willi Lemke musste sich einer Blinddarm-Operation unterziehen. (nordphoto)

Lemke musste sich in der Nacht auf Dienstag in einer Not-OP den entzündeten Blinddarm entfernen lassen. "Ich hatte plötzlich heftige Bauchschmerzen. Es war nicht auszuhalten", sagte der ehemalige Werder-Manager der "Bild". Seine Frau habe ich dann in die Klinik gefahren.

Der Eingriff soll zwei Stunden gedauert haben. Am Wochenende dürfte Lemke das Krankenhaus wieder verlassen dürfen.

Lemke war von 1981 bis 1999 Manager bei Werder Bremen. Ab 2003 saß er im Aufsichtsrat. Im November diesen Jahres wird er den Aufsichtsrat der Bremer verlassen. (wk)