Werder-Trainer Alexander Nouri. (Nordphoto)

"Die jüngsten Entscheidungen bedeuten nicht weniger, als dass ich aufgrund meiner doppelten Staatsbürgerschaft derzeit nicht in die USA fliegen darf", so Nouri, der einen iranischen Vater hat. Im Sport würde Trump "für sein Verhalten wohl eine rote Karte für unsportliches Verhalten kassieren", kritisiert der Coach.

"Ich habe großes Vertrauen in unsere Politik und bin besorgt, wie unsere demokratischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte gerade mit Füßen getreten werden", schreibt Nouri weiter. Und das geschehe nicht nur in den USA. "Kein demokratisch denkender Mensch darf es hinnehmen, dass andere Menschen pauschal verurteilt und abgestraft werden."

Das Land und die Leute in den USA "haben mir während meiner Aufenthalte eine Menge gegeben", so der Werder-Trainer. "Nun bin ich in Sorge um Familie und Freunde dort."

Seine Arbeit als Trainer beeinflusse das Einreiseverbot vorerst nicht, da derzeit keine Freundschaftsspiele mit dem SV Werder Bremen in den USA geplant seien. Er halte es aber "für richtig und absolut notwendig", sich auch als Sportler zu den Entscheidungen in den USA zu äußern.