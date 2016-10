Holger Berger (Physiotherapeut Werder Bremen), Klaus-Dieter Fischer (Ehrenpräsident Werder Bremen) mit Ehefrau Anne, Wynton Rufer, Otto Rehhagel mit Ehefrau Beate, Manfred Müller, Jonny Otten (v.l.n.r.) (nordphoto)

Ihre Helden von früher vergessen die Bremer nicht so leicht. Als Wynton Rufer auf die Bühne tritt, wird er von lauten „Kiwi, Kiwi“-Rufen begleitet, so haben die Werder-Fans ihn einst auch im Weserstadion gefeiert. Bei Thomas Schaaf brandet lauter Applaus auf, nur noch einmal wird es an diesem Abend genauso laut, und zwar als Otto Rehhagel aufs Podium schreitet. Es ist Freimarkt in Bremen. Die Bremer vergnügen sich. Die Bremer feiern, und nach Jahren der Abstinenz hat auch Werder das Volksfest wieder für sich entdeckt.

Werder hat ins Hansezelt geladen, Clemens Fritz, Claudio Pizarro und noch ein paar Profis der aktuellen Bundesliga-Mannschaft sind gekommen. Und weil das Jahr 1991 genau 25 Jahre her und Werder 1991 DFB-Pokalsieger geworden ist, hat der Klub auch die Sieger von damals eingeladen. „Alle riefen nach Olli“ schrieb der WESER-KURIER nach Werders Triumph im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Köln seinerzeit. Olli, das war Oliver Reck, der Torwart, der den entscheidenden Elfmeter gehalten hatte.

Der Neue: Alexander Nouri bei seinem ersten Freimarktsbesuch als Cheftrainer. (nordphoto)

Als Marco Bode, damals Stürmer, heute Aufsichtsratsboss bei Werder, die alten Zeitungsseiten sieht, beginnt er zu lesen. „Ich habe für viele Details ein schlechtes Gedächtnis“, sagt er. Aber natürlich kommen ein paar Bilder schnell zurück: Wie Köln nach der Führung durch Dieter Eilts noch ausgleichen konnte, wie Klaus Allofs den ersten Elfmeter verschoss, wie Reck später parierte und Uli Borowka den letzten Elfmeter verwandelte. „Danach ist er hinters Tor gelaufen“, erzählt Rehhagel, „und seitdem habe ich ihn auch nicht mehr gesehen.“

Der ganz Alte: Otto Rehhagel, Trainerstar von früher, mit Claudio Pizarro. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Auch am Mittwoch nicht. Reck, Borowka und noch ein paar andere fehlen, aber wichtige Spieler von damals sind gekommen: Mirko Votava, der Kapitän, der nachher auch das Fass Bier anstechen muss. Jonny Otten, der damals die Außenbahn rauf- und runtergepflügt ist, und natürlich Thomas Schaaf. Und auch wenn er 1991 nur Ersatzspieler war, sagt er: „Es war ein großes Ereignis, so einen Pott endlich einmal hochzuheben.“ In den Jahren zuvor nämlich, das muss man wissen, hatte Werder zwei Endspiele verloren.

Schaaf über Nouri: "Er macht das gut"

Es ging also viel um früher an diesem Werder-Tag auf dem Freimarkt, aber auch die aktuelle Lage bei Werder war natürlich Thema. „Es ist ein guter Anfang gemacht“, sagte Schaaf. Vom neuen Trainer Alexander Nouri ist Schaaf angetan: „Er macht das sehr gut.“ Das heißt im Detail? „Das alles aufzuzählen, dauert zu lange, so viel Zeit haben wir nicht...“

Dass Schaaf selbst demnächst bei Werder wieder einsteigt, scheint kein brandheißes Thema zu sein. Er sagt: „Es ist so viel verändert worden, jetzt muss man die Neuen werkeln lassen.“ Er lebe im Moment ein gutes Leben, sagt er. Ganz nach vorne drängt es ihn eher nicht. Aber vielleicht beratend, im Hintergrund. Am Sonnabend, wenn der SC Freiburg im Weserstadion aufkreuzt, wird Schaaf im Stadion sein. Der Besuch des Bundesligaspiels setzt den Schlusspunkt unter die Feierlichkeiten für die Pokalhelden von 1991.