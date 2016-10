Es passiert tatsächlich: Tim Wiese macht ernst und wird Wrestler. (dpa)

Es wird ernst für Tim Wiese: Werders Ex-Torwart steigt in den Ring. Am 3. November wird Wiese in der Münchner Olympiahalle seine Premiere für die WWE bestreiten. Alles bereit also für den ersten großen Kampf seit Wieses letztem Nordderby?

Nicht so wirklich, dachten wir und haben unsere Nutzer in den Sozialen Medien dazu aufgerufen, Vorschläge für Wieses mögliche Ring-Namen zu schicken. Der gehöhrt nun mal bei einem echtem Wrestler dazu. Finden auch unsere Nutzer offenbar auch. Hier sind die Top zehn der besten Vorschläge unsere Nutzer.