Frank Baumann hat sich zum Aus von Klaus Allofs beim VfL Wolfsburg geäußert. (Imago)

"Ich finde es schade, dass er in Wolfsburg gehen musste. Er hat unterm Strich in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet beim VfL", sagte Baumann am Dienstag in Bremen. Die aktuellen Probleme von Werders direktem Konkurrenten im Abstiegskampf liegen nach Ansicht von Baumann "auch nicht nur an Klaus. Die Erwartungshaltung in Wolfsburg war einfach auch sehr groß."

Der 41 Jahre alte Baumann war 2004 Werder-Kapitän, als die Norddeutschen mit Allofs als Manager das Double aus Meisterschaft und Pokal gewannen. Später gelang Baumann unter Allofs der Einstieg ins Werder-Management. (dpa)