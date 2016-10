Willi Lemke verlässt Werders Aufsichtsrat. (nordphoto)

Die Zeichen stehen auf Veränderung beim SV Werder, es ist das Jahr des großen Stühlerückens. Erst der Geschäftsführer Sport, dann der Trainer und jetzt der halbe Aufsichtsrat – alles neu! Bei einem Klub, der traditionell auf Kontinuität setzt, wirkt so ein rasanter Austausch auf den Schlüsselpositionen schon erstaunlich, denn normalerweise tun sie sich am Osterdeich schwer mit so einschneidenden Maßnahmen. Der Umbruch 2016 aber war wichtiger denn je – gerade auch die Frischblutzufuhr für den Aufsichtsrat.

Wenn das Kontrollgremium in gut drei Wochen neu gewählt wird, soll es zeit­gemäßer aufgestellt werden – nicht mehr nach Vereinsproporz und nicht mehr nach dem Kumpanei-Prinzip. Das macht Sinn und beschädigt auch die scheidenden Aufsichtsräte nicht. Hans Schulz, Willi Lemke und Werner Brinker haben lange Jahre ihre Verantwortung sehr ernst genommen, doch nun ist es eben an der Zeit, die Plätze zu räumen, selbst wenn es nicht allen ganz leicht fällt. Denn Werder musste einfach aktiv daran arbeiten, seinen Aufsichtsrat den veränderten Rahmenbedingungen in der Liga und auch der veränderten Sponsorenlandschaft in Bremen anzupassen.

Werder braucht Kontakte über Bremen hinaus

Ein Fußballklub, der 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr generiert, braucht Kon­takte zur Wirtschaft, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Im speziellen Fall Werder wären sogar Kontakte über Bremen hinaus sehr hilfreich, da sich in der Heimat die Zahl der Großkonzerne mit Partnerpotenzial in engen Grenzen hält. An dieser Stelle kommt wieder das Kontrollgremium ins Spiel. Ein Aufsichtsrat, so die Erkenntnis der Vereinsbosse, sollte neben seiner überwachenden Tätigkeit gern auch ein weitverzweigtes Netzwerk haben und es noch lieber an Werder weitergeben. Damit Werder aus solchen Verbindungen Honig saugen könnte – zum Wohle des Vereins. Keine schlechte Idee bei der ständig weiter voranschreitenden Internationalisierung der Liga.

Vor diesem Hintergrund sondierte der Wahlausschuss seine neuen Kandidaten wie Kurt Zech, Bremer Bauunternehmer, Bremer Hotelier und in der Welt bestens vernetzt. Wenn die Kanzlerin zu größeren Wirtschaftsreisen aufbricht, nimmt sie ihn gern mit in ihre Delegation. Der Mann könnte also liefern, was Werder so nötig braucht. Und er ist streitbar im Innenverhältnis. Kein notorischer Abnicker, sondern ein Mann mit kritischen Ansätzen, die konstruktiv sind und dem Verein helfen können. Zech, so ist überliefert, stand dem angetragenen Amt zunächst skeptisch gegenüber, ließ sich dann aber von dem Argument überzeugen, einem bremischen Projekt neue Strahlkraft zu geben.

Oder Thomas Krohne, der einst die Medienrechte der Bundesliga vermarktete und in der Sportszene eng verdrahtet ist. Zudem ein gebürtiger Bremer, der das Anforderungsprofil des Wahlausschusses voll erfüllt, selbst wenn er nicht in seiner Heimatstadt lebt.

Schließlich wäre da noch Andreas Hoetzel, Unternehmenssprecher der BLG, ebenfalls international aufgestellt und eine Wunschpersonalie von Marco Bode. Hoetzel steht einem Verein vor, der sich „Unternehmen für Bremen“ nennt. Die Umbenennung in „Unternehmen für Werder“ scheint da nur eine Frage der Zeit. Es müsste schon viel passieren, damit diese drei Kandidaten am 21. November noch durchfallen. Die sportliche Situation des Klubs werden sie zwar auf die Schnelle kaum beeinflussen können, aber sie sind allesamt eine Wette auf die Zukunft. So ist es also gut, wenn die Zeichen auf Veränderung stehen. Denn wie sagte Werders alter Finanzvorstand Manfred Müller schon immer: „Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.“ Das gilt auch für Bundesliga-Vereine.

Jörg Wontorra (67) war Sportchef bei Radio Bremen, Aufsichtsrat bei Werder und mehr als zehn Jahre Moderator des Fußball-Talks „Doppelpass“. Im wöchentlichen Wechsel mit Lou Richter, Arnd Zeigler, Günther Koch und Manfred Breuckmann schreibt er in unserer Zeitung, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.