Eilt mit Werders U 17 derzeit von Sieg zu Sieg: Trainer Marco Grote. (Frank Thomas Koch)

Ihre Mannschaft startete mit elf Siegen aus elf Spielen, war zuletzt auch über das allgemein als Topteam gehandelte RB Leipzig mit 1:0 siegreich. Saisonübergreifend steht sogar eine Serie von 18 Siegen in Folge. Was ist los mit diesem Team?

Marco Grote: Es sind ja eigentlich zwei Mannschaften – die aus der letzten und die aus der aktuellen Saison. Die aktuelle Mannschaft hat mit elf Siegen tatsächlich eine ­ungewöhnliche Serie gestartet. Gerade für ein Jugendteam, das ja automatisch Schwankungen unterliegt.

Haben Sie eine Erklärung für die zahlreichen Erfolge?

Es kommen viele Faktoren zusammen. Wer sich auskennt im Jugendfußball, der wusste, dass wir in dieser Saison konkurrenzfähiger sind. Die neun Punkte Vorsprung vor RB Leipzig, dem erstklassig besetzten Favoriten, waren deshalb aber nicht zu erwarten gewesen. Wir haben eine sehr gute Mentalität und hatten in der Vorbereitung so gut wie keine Verletzten. Dadurch konnten wir sehr gut gemeinschaftlich arbeiten. Die Jungs haben das dann gut umgesetzt, und die ersten Siege haben sehr geholfen, denn sie gaben der Mannschaft Selbstvertrauen. Außerdem haben wir noch eine sehr gute Achse aus dem letzten Jahr.

Wer bildet diese Achse?

Es sind Torwart Luca Plogmann, Julian Rieckmann in der Abwehr, Mittelfeldspieler Manuel M‘bom und unser Stürmer Leon Sitz, der momentan allerdings verletzungsbedingt fehlt.

Trotz der zahlreichen Erklärungen kommt die Serie für Sie aber schon sehr überraschend, oder?

Ja, natürlich. Damit konnte keiner rechnen, und es ist wirklich sehr beeindruckend. Ich gewinne gern weiter, aber am schönsten ist die Art und Weise der Erfolge. Das ist vom Aufbau bis nach vorn richtig gut, mit Ordnung, Struktur, Abläufen und Flexibilität. Richtig guter Jugendfußball. Es kann keine Rede davon sein, dass wir irgendwann mal mehr Glück als Verstand hatten.

Gerade für eine Jugendmannschaft ist eine solche Serie außergewöhnlich. Führt sie nun auf der anderen Seite dazu, dass Ihr Team aufgrund der vielen Siege besonders stabil auftritt?

Ja. Im Moment absolut. Wir sind sehr stabil, müssen aber auch viel investieren. Es ist ein schmaler Grat. Wir dürfen nie zur Überheblichkeit neigen und haben ja auch noch eine Menge vor uns.

Der ältere Jahrgang Ihres Teams, geboren im Jahr 2000, hatte 2015 in der C-Junioren-Regionalliga die Vizemeisterschaft gewonnen. Damals ließ sich vermutlich noch gar nicht absehen, dass er einmal so erfolgreich sein würde?

Das kann man auch nicht vergleichen. In einem Jahr kann viel passieren. Die Jungs entwickeln sich weiter, Transfers können ein Team verändern. Auf der anderen Seite ist die Bundesliga mit Mannschaften wie RB Leipzig und Hertha BSC auch noch deutlich schwerer als eine Regionalliga. In der Jugend ist ein Jahr eben ein sehr langer ­Zeitraum.

Was bedeuten diese neun Punkte Vorsprung gegenüber RB Leipzig nun für die Saison?

Es sieht gut aus so im Moment (lacht). Sonst bedeutet es noch nichts. Es ist wirklich so: Ich möchte mich mit den Jungs Stück für Stück verbessern. Wir freuen uns über die neun Punkte, aber eigentlich interessieren sie nicht die Bohne. Es geht tatsächlich um die Entwicklung, insofern interessiert uns auch nicht nur das nächste Spiel. Im Moment klappt aber beides sehr gut.

Wie wahrscheinlich ist die nächste Staffelmeisterschaft nach 2011?

Ehrlich: Auch das interessiert mich überhaupt nicht. Aber wenn es mal interessant wird, werden wir schon die Zeit für die Teilnahme an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft finden.

Derzeit zählen Keanu Schneider und Louis Poznanski zum Aufgebot der U 16-Nationalmannschaft und mit Manuel M‘bom, Pascal Hackethal, Leon Sitz, Luca Plogmann und Julian Rieckmann sogar fünf Spieler zum Kader des U 17-Teams des DFB. Welche Rolle spielt diese große Zahl von Nationalspielern für Ihre Arbeit?

Im Verlauf dieser Saison sind Leon Sitz, Pascal Hackethal und nun auch Keanu Schneider dazugekommen, und mit Ilja Gruev haben wir auch noch einen bulgarischen Nationalspieler. Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn die zahlreichen Einsätze in den Nationalteams kosten die Jungs schnell ein bisschen Konzentration auf unsere Mannschaft, gerade wenn im nächsten Jahr internationale Turniere anstehen. Das ist ein großer Aufwand, den die Spieler erst einmal bewältigen müssen. Ihre Erfahrung als Nationalspieler kann natürlich helfen. Aber sie ist nicht allein entscheidend dafür, ob sie irgendwann einmal als Profi auflaufen.

Zur Person:

Marco Grote (44) ist seit 2008 als Trainer bei Werder tätig, zur Saison 2013/14 übernahm er die U 17-Junioren, mit denen er die B-Junioren-Bundesliga derzeit anführt. In seiner aktiven Zeit spielte der DFB-Fußballlehrer unter anderem beim VfB Oldenburg und dem ­Hamburger SV II.