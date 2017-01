Blick auf die Ostkurve im Weserstadion (Archivbild). (nordphoto)

Am Donnerstag hatte Werder als Reaktion auf Verfehlungen der eigenen Fans in der Hinrunde ab sofort Blockfahnen in der Ostkurve verboten. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hatte dies zuvor gefordert.

Im Schutz der großen Blockfahnen hatten sich Werder-Ultras mehrfach in der Vergangenheit vermummt und verbotene Pyrotechnik gezündet.

Erst Mitte der Woche hatte der DFB Werder dafür zu einer Strafe von 38.000 Euro verdonnert.