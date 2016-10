Tim Wiese steigt tatsächlich in den Ring und wird Wrestler. (dpa)

Seit zwei Jahren wurde immer wieder über einen Auftritt von Tim Wiese bei der World Wrestling Entertainment Gruppe gemutmaßt. Nun steht fest: Werders Ex-Torwart steigt in den Ring. Am 3. November wird Wiese in der Münchner Olympiahalle seinen ersten Kampf bestreiten.

Im Rahmen eines sogenannten "Six-Man-Tag-Team-Match" soll Wiese gemeinsam mit den Wrestlern Cesaro und Sheamus gegen das Dreier-Team "The Shining Stars" antreten. "Wahnsinn so ein großartiges Match bei meinem ersten WWE Auftritt", lässt sich Wiese auf der Homepage des Veranstalters zitieren. "Ich habe hart für diesen Augenblick gearbeitet und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit Cesaro und Sheamus in den Ring zu steigen."

Der 1.93 Meter große und inzwischen 129 Kilogramm schwere ehemalige Nationaltorwart soll derzeit "ein intensives Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf sein Match durchlaufen", wie die WWE mitteilte. Im September habe er bereits eine Woche zur Vorbereitung in Orlando (Florida) vorbracht. Seitdem stehe Tim Wiese im täglichen Workout in Essen, wo eigens ein spezieller Ring für ihn aufgebaut wurde.

"Ich weiß, dass Tim als ehemaliger Leistungssportler alles mitbringt, was es braucht, um sich auf ein Ziel zu fokussieren und dann alles zu geben, um es zu erreichen", sagt sein derzeitiger Trainer Paul Levesque. "Für die WWE Fans in Deutschland wird es mit Tim, Cesaro und Sheamus ein einmaliges Erlebnis werden."