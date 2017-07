Was ist da auf den Köpfen los? (nordphoto)

Die Werder-Profis lächeln alle brav in die Kamera, aber Jóhannsson und Kruse fallen dabei besonders auf: Was ist mit ihren Haaren los? Kruse hat sich einen straffen Mittelscheitel gezogen und sich seine Matte mit ordentlich Gel an die Seiten geklatscht. Fehlt nur noch ein gezwirbelter Schnurrbart und Kruse könnte als Mafioso durchgehen.



Jóhannsson war noch etwas kreativer und trägt einen Bob-Schnitt mit nach hinten gegeltem Pony. Er sieht aus wie ein schwedisches Mädchen. Sind das neue Trend-Frisuren? Bitte nicht. Oder ist das Ganze vielleicht ein abgesprochener Gag? Die beiden sind in der Vergangenheit schon des Öfteren mit eher seltsamen Haarkleidern aufgefallen, aber dieses Mal haben die beiden wirklich die Kreativitätskrone in Sachen Frisuren verdient.

Frank Baumann hat mit den flotten Frisen der Jungs zumindest kein Problem: "Es ist eine persönliche Entscheidung, wie jemand seine Frisur gestaltet. Jeder muss ja auch damit leben. Ich persönliche finde einen Mittelscheitel gar nicht so schlecht", erklärte er gegenüber dem Weser-Kurier. (msch)