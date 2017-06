Louis Poznanski (r.) will mit Werders U17 im Rückspiel gegen den BVB robuster auftreten. (nordphoto)

Der Respekt des Gegners ist ihnen sicher. Noch am Mittwochabend hatte Sebastian Geppert die „brutale Qualität“ von Werders U17 beschrieben. Der Trainer von Borussia Dortmund war richtig froh, dass seiner Mannschaft ein 1:1 (0:1) in Bremen gelungen war. Die Punkteteilung gibt dem BVB ja alle Möglichkeiten, den Dortmunder „Traum Wirklichkeit werden zu lassen“.

Im Rückspiel an diesem Sonntag (11 Uhr, live auf DFB.tv) treten die Dortmunder schließlich vor eigenem Publikum an. Sie können den Finaleinzug perfekt machen gegen eine Bremer Mannschaft, die der Dortmunder Nachwuchskoordinator Lars Ricken als „Maß der Dinge im deutschen B-Junioren-Fußball“ bezeichnet.

Marco Grote muss schon ein wenig schmunzeln angesichts der Lobeshymnen, die vom Gegner zu vernehmen sind. „Ich kann das nicht ganz ernst nehmen“, sagt der Werder-Coach. Angesichts des großen Aufwandes, den Borussia Dortmund mittlerweile auch im Nachwuchsbereich betreibe, gäbe es keinen Grund sich „so extrem klein zu machen“.

Wie unangebracht das Understatement des Kontrahenten sei, habe man im direkten Duell am Mittwoch ja auch gesehen. Da waren sich unterm Strich tatsächlich zwei Mannschaften auf einem Niveau begegnet. Auffällig war dabei allerdings, dass Werders Junioren-Team und jenes von Borussia Dortmund über ganz unterschiedliche Stärken verfügen. Während der Gast im Hinspiel vor allem eine körperliche Präsenz einbrachte und gerade von der Bank noch mit einigen physisch starke Spielern nachlegen konnte, lag Werders Betonung auf dem spielerischen Element.

„Am Sonntag müssen wir unsere Mittel aber noch konsequenter einsetzen“, sagt Marco Grote. Allerdings weiß er natürlich auch, dass körperlich robustes Auftreten nicht selten erst die Voraussetzungen für fußballerische Lösungen schafft. Wer im Zweikampf allzu oft das Nachsehen hat, kommt gar nicht erst zum feinen Pass, zur klugen Spielverlagerung oder zur scharfen Hereingabe.

„Wir waren zu brav, zu lieb und zu naiv“, sagt der Trainer. Diese Erkenntnis hatte er bereits nach dem Spiel am Mittwochabend versucht, seinen Kickern mit auf den Weg für das Rückspiel in Dortmund zu geben. Im Rückspiel gelte es deshalb, dem Dortmunder Gegner vor allem in körperlicher Hinsicht Paroli zu bieten.

Finalgegner wäre wohl Bayern München

Kann das gelingen? Voreilige Schlüsse auf eine gedrückte Stimmungslage bei dem Werderanern lassen sich nicht ziehen. Im Gegenteil: Die Bremer sind nach wie vor davon überzeugt, dass sie am Sonntag eine sehr gute Chance auf den Finaleinzug haben – und dann im Endspiel voraussichtlich bei den Junioren von Bayern München antreten würden, die den FC Schalke 04 im Hinspiel des zweiten Halbfinals mit 3:0 bezwungen haben.

Über weite Strecken der ersten Halbzeit habe seine Mannschaft das Dortmunder Team „klar dominiert“, erinnert Marco Grote. Dass der Gegner zu Beginn des zweiten Durchgangs einen unberechtigten Strafstoß erhalten habe, ließe sich nun mal nicht ändern. Wie sehr der unglückliche Ausgleich die jungen Bremer dann irritierte, hält man in Bremen ebenfalls für normal.

„Das ist ein einschneidendes Erlebnis“, sagt Heiko Flottmann. Werders Koordinator sieht die Bremer Chancen wie Marco Grote nach wie vor gegeben. Auch dieses Spiel wird ja mit einem Zwischenstand von 0:0 beginnen, und steht es auch am Ende der 80 Minuten unentschieden, dann hätte sich Werder schon mal eine Entscheidung vom Punkt erarbeitet. Denn in der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft zählen Auswärtstreffer bei Torgleichheit nicht.

Das bedeutet: Jedes Remis mündet ohne Verlängerung in einem Elfmeterschießen. Gibt es dagegen einen Sieger, so zieht dieser ins Endspiel ein. Dortmunds Trainer Sebastian Geppert sagt, seine Mannschaft müsse am Sonntag noch einmal „alles raushauen“, um das Finale perfekt zu machen. In diesem Punkt ist er sich mit seinem Bremer Kollegen einig. Marco Grote sagt: „Wir werden 100 Prozent investieren.“