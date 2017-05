Uli Borowka bot eine Taschenuhr vom Johnny-Otten-Abschiedsspiel an. (Frank Thomas Koch)

Die Situation wiederholt sich immer wieder. Mit einem kräftigen „Moin“ treten die Besucher in den Ostkurvensaal des Bremer Weserstadions. Aus dem Saal schallt die Begrüßung zurück. Man kennt sich. Die Sammler kennen sich. Fußballfans eben. Fast alle haben untereinander Kontakt über das Internet, über Facebook suchen sie nach Raritäten. In zahlreichen Gruppen tauschen sich die Fanartikel-Jäger aus. Einmal im Jahr stehen sie sich dann in Bremen gegenüber. Wirkliches Leben statt virtueller Handel. Bei der mittlerweile 9. Bremer Fußball-Sammlerbörse am Sonntag wird um seltene Trikots, Schals, Plakate, Anstecknadeln, Sticker oder Autogrammkarten gefeilscht. Ein Großteil der Leute kommt aber, um zu fachsimpeln, Erlebnisse zu teilen oder ganz besondere Raritäten zu finden.

Mit Eintrittskarten oder Autogrammen fing es bei den meisten Sammlern an. An 16 Ständen verkaufen überwiegend Werder-Fans ihre Sammler-Schätze. Organisiert hat die Veranstaltung Oliver Barendziak, der selbst mit einem Stand vertreten ist. Eigentlich hat er dies immer gemeinsam mit Werner Denkena gemacht, mit dem er 2009 die Bremer Fußball-Sammlerbörse ins Leben gerufen hat. Doch Denkena war bei den Vorbereitungen verhindert, hat aber trotzdem seinen Stand gleich rechts am Eingang aufgebaut.

Spielertrikot aus dem Jahr 1945

Barendziak hat seine Sammlerstücke weiter hinten im Raum auf einem Tisch ausgebreitet. „Es sind bestimmt 400 bis 500 Besucher, die über den Tag verteilt vorbeischauen“, sagt Barendziak. Sein größter Schatz ist ein Spielertrikot aus dem Jahr 1945, das aus dem Nachlass des Werder-Spielers Richard Ackerschott stammt. So hat jeder Sammler sein eigenes Schätzchen. Bei Denkena ist ein Mannschaftsfoto von 1904. Viele der Standbetreiber haben neben ihrer Sammlung, die sie auf der Börse anbieten, private Sammlungen, die sie für kein Geld der Welt eintauschen würden.

Oliver Barendziak hat die Bremer Fußball-Sammlerbörse organisiert. (Frank Thomas Koch)

Nicht nur die Aussteller hat Organisator Barendziak größtenteils über Facebook kennengelernt und für die Veranstaltung gewinnen können. Auch Uli Borowka, den früheren Fußballprofi von Werder Bremen, hat er über das soziale Netzwerk angeschrieben und erhielt umgehend eine Zusage. Und so steht der als „Axt“ bekannte Ex-Bremer Borowka hinter einem Tisch, voll mit Wimpeln, Mützen, Werder-Fußbällen und Autogrammkarten.

Einnahmen kommen der Suchthilfe zugute

Am begehrtesten sind die alten Champions-League-Trikots, die der frühere Nationalspieler mitgebracht hatte. Es sind die Spieltrikots, die Abwehrspieler Borowka in den Partien gegen den RSC Anderlecht, AC Florenz oder gegen den FC Brügge getragen hat. Er hat sie, wie auch andere Raritäten, aus den Kisten seines Kellers gekramt und mitgebracht. So hat er auch eine alte, silberne Taschenuhr dabei, die alle Teilnehmer des Abschiedsspieles von Johnny Otten am 29. Juli 1993 bekommen haben. Die drei Trikots von Diego Maradona, die er sein Eigen nennen kann, will er noch nicht rausrücken und verkaufen. Besonders auf das Argentinien-Trikot von Maradona ist Borowka stolz.

„Das habe ich ihm in meinem ersten Länderspiel ausgezogen“, erinnert er sich. „Alles, was ich hier einnehme, geht an den Verein Suchtprävention und Suchthilfe“, sagt Borowka. Damit wolle er vor allem jungen Leuten und Menschen mit Alkoholproblemen helfen. Der heute abstinent lebende Verteidiger hatte natürlich auch sein Buch „Volle Pulle – Mein Doppelleben als Fußballprofi und Alkoholiker“ dabei und signierte es fleißig.