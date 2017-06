Christian Brand trainierte zuletzt Hansa Rostock. (dpa)

Es gibt viel zu tun. „Wir befinden uns in der heißen Phase“, sagt Björn Schierenbeck, Nachwuchsdirektor und Leiter von Werders U23. Es geht um die Personalplanung des Fußballteams, das sich am letzten Spieltag die 3. Liga gesichert hatte. Von „guten Argumenten“ hatte Schierenbeck angesichts des Klassenerhalts gesprochen. Eine externe Neuverpflichtung gibt es bislang allerdings noch nicht. Derzeit steht nur fest, dass sechs Spieler aus der eigenen U19 vorläufig in den Kader des Drittligisten aufsteigen werden. Ob Lars Bünning, Mattis Daube, Isaiah Young, Jonah Osabutey, Jannis Vollert und Melvin Krol sich tatsächlich einen Platz im Aufgebot sichern werden, hängt vom Verlauf der Vorbereitung ab.

Ungewöhnlich: Aus dem Kreis der U19 verliert Werder in diesem Jahr gleich vier Spieler an andere Leistungszentren. Dabei hätte der Verein Jonas Hupe (U19 Borussia Dortmund), Dominic Cyriacks (U19 Hamburger SV), Thilo Töpken (U19 Eintracht Braunschweig) und Luca Horn (VfL Wolfsburg II) gern behalten. „Teilweise waren sie ja über zehn Jahre bei uns“, so Schierenbeck. Doch das Quartett war nicht zufrieden mit der Perspektive, die Werder aufgezeigt hatte. Björn Schierenbeck findet, der Abgang der vier Spieler sei deshalb auch nicht zu vergleichen mit dem von Jano Baxmann, einem Sturmtalent, das die Bremer im vergangenen Jahr unfreiwillig an den BVB verloren hatten.

Was die U23 anbelangt, verzeichnet Werder zudem einen weiteren Verlust. Nach Torben Rehfeldt (VfR Aalen), Mohamed Aidara, Melvyn Lorenzen, Enis Bytyqi und Sefa Kahraman wird auch Björn Rother den Klub verlassen. Der defensive Mittelfeldspieler, in der Rückrunde Stammspieler, hat dem Verein bereits mitgeteilt, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Er steht im Kontakt mit dem Drittligakonkurrenten 1. FC Magdeburg.

"Heiße Phase" nicht nur in der U23

Die „heiße Phase“, von der Björn Schierenbeck spricht, bezieht sich allerdings nicht nur auf die U23. „Wir arbeiten auf allen Ebenen“, so der auch für die Jugendmannschaften zuständige Werder-Direktor. Es gibt derzeit sogar eine ziemlich große Lücke. Denn noch immer steht nicht fest, wer Marco Grote (zur eigenen U19) auf der Bank der U17 ersetzen soll. Ein heißer Kandidat: Christian Brand. Der ehemalige Werder-Profi erfüllt das Anforderungsprofil zu 100 Prozent. Er besitzt die Fußballlehrer-Lizenz ebenso wie Erfahrung im Nachwuchsbereich als Trainer des FC Luzern.

Die letzten Jahre verbrachte Brand, der noch ein Haus in Bremen besitzt und derzeit wieder in der Stadt lebt, dagegen im Herrenbereich. Beim SSV Jahn Regensburg (2014-2015) und Hansa Rostock (2015-2017), wo er im Mai etwas überraschend gehen musste. Mit dem 45-Jährigen, der in den vergangenen Wochen regelmäßig auf Platz 11 zu Gast war, dürfte allerdings auch das ein oder andere Problem verbunden sein. So müsste Christian Brand als U17-Trainer zweifellos finanzielle Abstriche gegenüber seinem letzten Engagement machen. Und bei Werder würde man sich auf einen Trainer einlassen, der bereits über einen Namen im Herrenbereich verfügt, mittelfristig also durchaus Begehrlichkeiten anderer Vereine wecken könnte.

Administrative Rolle für Bruns?

Kommt die Rückholaktion – Brand trug zwischen 1995 und 1999 das Werder-Trikot – nicht zustande, käme eine interne Lösung in Betracht. In diesem Fall könnte nämlich Frank Bender, derzeit U16-Coach, in die U17 aufsteigen. Dann wäre allerdings die Bank des jüngeren B-Jugendjahrgangs verwaist. Eine Aufgabe für Florian Bruns? Als Trainer der U17 kommt der 37-Jährige, der vor rund zwei Wochen den Trainerstab des Bundesligateams verlassen musste, nicht infrage. Ihm fehlt die dazu vereinsintern vorausgesetzte Fußballlehrer-Lizenz. Die U16 könnte Bruns dagegen übernehmen, ebenso wie den Posten des Assistenten in der U17 – sofern er dies überhaupt möchte. Es scheint ja nicht gerade wahrscheinlich, dass sich Florian Bruns nach einem Dreivierteljahr in der Bundesliga für einen Trainerposten im Nachwuchs begeistern kann.

Nach Informationen des WESER-KURIER favorisiert man bei Werder aber ohnehin eine andere Lösung. Denn Bruns verfügt neben seiner fußballerischen Erfahrung auch über einen Abschluss als Betriebswirtschaftler, gilt deshalb als ausgesprochen vielseitig. Also überlegt man im Verein, ob er die Nachwuchsabteilung nicht auch im administrativen Bereich unterstützen könnte. Zur Not würde man eine entsprechende Stelle wohl sogar schaffen – halten möchte Werder den Allrounder auf jeden Fall.