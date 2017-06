Ostkurve ohne Stehplätze? Für die Werder-Fans ist das undenkbar. (nordphoto)

Werder hat am Dienstag Post aus Frankfurt bekommen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat den Klub zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro verurteilt. Bremer Fans hatten während des Heimspiels gegen den FC Schalke 04 am 4. April mehrere bengalische Feuer in der Ostkurve gezündet. Zum wiederholten Mal, muss man sagen, weshalb sich die Strafen für Werder in der abgelaufenen Saison inzwischen auf 82.000 Euro summieren. Und weil sich die Provokationen aus der Kurve zuletzt auch anderenorts gehäuft haben, in einigen Fällen gar in rohe Gewalt umgeschlagen sind, will die Politik nun härter durchgreifen. Fanvertreter halten genau das für den falschen Weg. Der Streit um die Kurve ist in vollem Gange.

Der Ton wird dabei zunehmend rauer, auch von politischer Seite. „Ich frage mich, woher der teilweise verbreitete Irrglaube stammt, dass Pyrotechnik zum Fußball gehört“, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) kürzlich der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Wenn ich ins Stadion gehe, frage ich mich: Wem gehört eigentlich der Fußball? Dem Familienvater auf der Sitztribüne, den VIP-Gästen, den Funktionären oder der Kurve?“ Es könne nicht sein, dass die Ultras eine Deutungshoheit im Stadion hätten. In diesem Zusammenhang verurteilte Pistorius die Gewaltexzesse in Braunschweig und München Ende Mai. „Ich finde es abstoßend, wie der Fußball für Randale missbraucht wird.“

In Braunschweig hatten Fans der Heimmannschaft während des Relegationsspiels zur ersten Liga gegen Wolfsburg einen Böller in den Innenraum geworfen, ein Ordner wurde verletzt. Nach dem Spiel stürmten Eintracht-Fans den Platz, einige von ihnen versuchten, in den Gästeblock vorzudringen. Nur einen Tag später eskalierte die Gewalt dann in München. Im Relegationsspiel zur zweiten Liga warfen Zuschauer aus Verärgerung über den Abstieg von 1860 München Sitzschalen und andere Gegenstände auf den Rasen. Zehn Polizisten wurden verletzt, das Spiel stand kurz vor dem Abbruch.

Die beiden Vorfälle, damals zur besten Sendezeit live von der ARD in Millionen Haushalte übertragen, haben eine alte Diskussion neu entfacht: Hat der deutsche Fußball ein Gewaltproblem? Und welche Maßnahmen sind erforderlich, um derartige Exzesse zu vermeiden?

Die Antwort von Pistorius lautet: Härte zeigen. Pistorius fordert ein lebenslanges Stadionverbot für Gewalttäter, personalisierte Eintrittskarten und ein eventuelles Stehplatzverbot in deutschen Stadien. „Die meisten Probleme im Stadion haben wir auf den Stehplatzrängen“, sagt Pistorius, „dann wird man als letzte Konsequenz darüber nachdenken müssen, diese abzuschaffen.“ Ein weiteres Anliegen von Pistorius: Der Kauf von Auswärtstickets soll „im Bedarfsfall, also insbesondere bei Hochsicherheitsspielen, mit der Pflicht zur Anfahrt unter Polizeibegleitung verbunden“ werden.

Kritik von der Werder-Fanbetreuung

Eine Politik der „maximalen Abschreckung“ nennt Pistorius das. Alles bloß Wahlkampf, schimpfen die Fans. Ohnehin gilt Pistorius als Reizfigur in der Fanszene. Dem geplanten Fußballgipfel des Ministers am 10. August in Hannover haben die Fans bereits eine Absage erteilt. „Der niedersächsische Innenminister hat sich in den vergangenen Jahren in keiner Form jemals als sachlicher oder verlässlicher Ansprechpartner für die aktiven Fanszenen erwiesen“, schreibt die Organisation ProFans. „Es liegt den betroffenen Fanszenen fern, auf Kosten der Fankultur den Steigbügelhalter für eine Kandidatur zum Bundesinnenminister für Herrn Pistorius zu mimen. Dass die Maßnahmen weder zur Zufriedenheit der Fans, noch zur Lösung der eigentlichen Herausforderungen an sich beitragen, ist hinlänglich bekannt.“

Auch die Fanbetreuung des SV Werder übt Kritik. Die genannten Maßnahmen würden „eine massive Einschränkung der Fanrechte bedeuten, das Verhältnis der Vereine zu ihren Fans zerstören und die Stimmung in den Stadien sterben lassen“, heißt es in einer Stellungnahme auf Anfrage des WESER-KURIER. Und weiter: „Es ist ein Trugschluss, durch verschärfte Maßnahmen eine tragbare Lösung für alle zu finden. Daher wären Expertenteams aus allen Bereichen (Fußball, Sicherheit, Fans, Sozialarbeiter, Politik, Medien), die offen sind für kreative Lösungen und nicht ihren Standpunkt durchdrücken wollen, ein Lösungsansatz.“

Selbst aus der eigenen Partei regt sich Widerstand gegen einige Positionen des Hardliners Pistorius. „In der Abschaffung von Stehplätzen sehen wir keine Lösung“, teilte die SPD-geführte Bremer Innenbehörde dem WESER-KURIER mit. „Dies würde zu Konflikten mit Fans führen, die das Sich-Hinsetzen ablehnen und während der Spiele stehen bleiben, und damit zu neuen Problemen führen. Zudem verhält man sich nicht friedlicher, wenn man auf Krawall aus ist, nur weil man eine Sitzgelegenheit hat.“

Kleinerer Gästeblock im Weserstadion?

Gleichwohl beobachtet auch der Bremer Senat die Entwicklung der Geschehnisse rund um Fußballspiele mit Sorge – und schlägt deshalb ein reduziertes Gästekartenkontingent bei sogenannten Risikospielen vor. „Bei Risikospielen wäre es eine enorme Entlastung für die Polizei, wenn seitens der Gäste nur 1000 oder auch nur 500 Zuschauer Tickets erhalten würden“, teilte eine Senatssprecherin mit. Aktuell werden den Gästefans gemäß den Statuten der Deutschen Fußball-Liga zehn Prozent der Tickets zur Verfügung gestellt – also rund 4000 im Weserstadion. Würde ein reduziertes Kontingent für Gästefans aber die Anreise gewaltbereiter Zuschauer verhindern? Oder würden sich diese stattdessen einfach Karten im Heimbereich kaufen und somit die Arbeit der Polizei noch erschweren?

Unabhängig davon plant Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), die Anreiseroute für Gästefans bei Risikospielen zu ändern und rivalisierende Fangruppen strikter voneinander zu trennen. Angedacht ist, bei bestimmten Partien den asphaltierten Weg vom Restaurant Ambiente am Osterdeich Richtung Stadion für Busse befahrbar zu machen. „Wenn die Gästefans direkt vor der Westkurve aus den Bussen aussteigen könnten, könnte uns das eine Hundertschaft samt Reiter und Sichtschutzwänden ersparen“, sagte Mäurer dem WESER-KURIER. „Ich möchte dieses Thema kurzfristig voranbringen.“