Max Kruse mit einem "El Chapo"-Shirt. (nordphoto)

Der 36-jährige Hatami kommt beruflich aus der Modebranche, mehrere Jahre arbeitete er als Einkäufer in einer Bremer Edel-Boutique, ehe er sich 2015 dazu entschloss, sein eigenes Label zu gründen. „Ich hatte schon lange den Wunsch, mich selbstständig zu machen. Durch meinen Job hatte ich die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Modebranche zu schauen“, erzählt der Label-Chef. Dabei habe er für seine Selbstständigkeit wertvolle Erkenntnisse gewinnen und viele Kontakte knüpfen können.

Vor gut zwei Jahren ging es dann los – erst einmal mit selbst designten Einzelteilen, große Stückzahlen kamen noch nicht infrage. Die ersten Shirts kamen gut an, und die Nachfrage stieg immer weiter. „Irgendwann konnte ich dann meine Brötchen damit verdienen“, so der 36-Jährige. Seine Designs sind cool, immer am Puls der Zeit. Sprüche wie „Fuck fake people“, „God save bad girls“ oder „Thanks for nothing“ zieren Shirts, Sweater und Caps von Fame Couture. Auch Motive wie Totenschädel, Knarren, Schlangenmäuler oder Löwenköpfe sind typisch für den lässigen Style des Labels.

Unterstützung von Torsten Frings

Hatami bekam prominente Unterstützung von einer Werder-Legende, um Fame Couture auch außerhalb Bremens bekannt zu machen. „Zu Torsten Frings ist eine echte Freundschaft entstanden, er hat mich beim Aufbau des Labels unterstützt, und ich habe regelmäßig Kontakt zu ihm“, erzählt der 36-Jährige. Dazu trägt Frings gerne mal privat Kleidung von Fame Couture. Auch Tim Wiese posiert häufig in sozialen Netzwerken in Shirts des Labels. „Das ist für mich natürlich gut, weil Wiese viele Follower hat und der ein oder andere dann schon mal fragt, woher er seine Klamotten hat“, kommentiert der Designer.

Aber nicht nur Frings und Wiese fahren auf die coolen Designs des Bremer Labels ab: Max Kruse, Santiago García und Claudio Pizarro gehören ebenfalls zur Kundschaft. „Das ist schon lustig, wenn ich in mein Mail-Postfach schaue und da Bestellungen von Pizarro sind“, erzählt Hatami lächelnd. Der Mittelstürmer bestellt regelmäßig über den Online-Shop von Fame Couture – nicht nur für sich, sondern auch für seinen Sohn.

Der Vertrieb der Shirts & Co. läuft zu großen Teilen über den Online-Shop www.fame-couture.de, aber auch in Boutiquen in Deutschland und Österreich. „Wir haben etwa 20 Geschäfte, die die Mode verkaufen, zum Beispiel Stiesing in Bremen, Ortner in Dortmund, iFashion in Frankfurt oder Men in Ingolstadt.“ Dies seien Läden, die eher im High-Fashion-Segment angesiedelt sind, so Hatami. Doch als Luxus-Label sehe er Fame Couture deswegen und auch trotz des Namens nicht: „Der Name des Labels sollte schon etwas mit fame, famous – eben berühmt – zu tun haben. Fame Couture klang gut für mich, also habe ich mein Label so genannt“, sagt Hatami schmunzelnd. „Wir sind trotzdem kein Luxus-Label, das nur auf prominente Kunden abzielt. Die Shirts und Caps haben zwar eine sehr gute Qualität, sind aber im Gegensatz zu anderen Labels erschwinglich“, so der Bremer weiter.

Atli Hatami (3.v.l.) mit einem Teil seiner Unterstützer. (privat)

Dennoch sieht man oft Prominente – und vor allem Fußballer – die sich gerne mit Klamotten von Fame Couture schmücken. Die Liste ist lang, neben den bereits genannten ehemaligen und aktuellen Werder-Profis gesellen sich zum Beispiel auch Erik Durm (BVB), Raúl Bobadilla (FC Augsburg), Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) sowie die Ex-Bremer Naldo (Schalke) und Marko Arnautović (Stoke City) zu den Fame-Couture-Fans.

Ein persönlicher Kontakt zu den Fußballern entsteht aber nicht immer: „Ich betreue den Online-Shop zwar hauptsächlich selbst, aber manche ‚Promi-Bestellungen‘ gehen trotzdem einfach an mir vorbei. Viele kaufen auch direkt in den Geschäften“, so Hatami.

"Es ist harte Arbeit"

Fame Couture ist eine „One-Man-Army“, wie der Bremer selbst sagt. „Ich habe keine Angestellten, die Designs kommen von mir. Ich arbeite aber natürlich mit kleinen Agenturen und externen Dienstleistern zusammen, die mir bei der Werbung und Gestaltung helfen“. Auch im Freundeskreis gebe es viele Menschen, die voll hinter Fame Couture stehen und Hatami mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Auch mit Bloggern, die eine hohe Reichweite haben, arbeitet der Label-Chef zusammen. Viel investiert habe er in professionelle Models und Fotografen: „Da sieht man schon Unterschiede zu Laien“. Doch trotz aller Professionalität und Innovation sei Fame Couture keinesfalls ein Selbstläufer: „Es ist harte Arbeit. Die Geschäfte laufen, aber natürlich ist es mein Ziel, weiter voranzukommen und noch mehr Läden zu finden, die meine Mode verkaufen.“ Hatami designt kleine Kollektionen mit mehreren Themen. Aus diesen erstellt er dann Lookbooks, die an verschiedene Läden geschickt werden. Anhand dessen wird entschieden, ob Boutiquen Hatamis Kollektionen in ihr Sortiment aufnehmen wollen. Ein eigenes Ladengeschäft gibt es noch nicht. „Eine eigene Boutique ist in Überlegung. Mal schauen. Wenn, dann würde ich sie in Bremen eröffnen“, erzählt der Designer. Das würde sicherlich viele Kunden und Werder-Profis freuen.