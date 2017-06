Der Werder-Fan wurde angegriffen, sein Schal geraubt. (Archivfoto). (nordphoto)

In der 13. Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth stehen derzeit drei Männer im Alter von von 23 bis 32 Jahren vor Gericht, weil sie im Oktober 2016 einen Bremer Fan attackiert und ihm seinen Fan-Schal gestohlen haben sollen. Ihnen wird Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zur Last gelegt.

Im Anschluss an das Zweitliga-Spiel zwischen dem 1. FCN und Hannover 96 am 23. Oktober 2016 hätten die drei Beklagten den 37-jährigen Werder-Fan samt Lebensgefährtin und Tochter im Nürnberger Hauptbahnhof angetroffen und den Mann auf seinen Werder-Schal angesprochen. "Falscher Schal" hätten sie gesagt, "Klar. Erste Liga", habe der Werder-Fan geantwortet, schreiben die "Nürnberger Nachrichten". Daraufhin sei der Werderaner von den drei Männern attackiert und sein Schal geraubt worden. Zudem sei seine Lebensgefährtin durch einen Flaschenwurf verletzt worden.

Die Tatverdächtigen haben die Vorwürfe größtenteils eingeräumt. (wk)