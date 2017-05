Die Party kann beginnen: Lisa-Marie Scholz, Verena Volkmer und Cindy König (von links) feiern Werders Wiederaufstieg. (Hansepixx)

Manchmal muss selbst die Definition eines „Höllenlärms“ überdacht werden. Etwa dann, wenn der Bus mit Werders Fußballerinnen rund drei Stunden nach einem 3:0 (1:0)-Sieg in Meppen die Rampe zum Weserstadion herunterrollt und auf dem Parkplatz die 2. Frauenmannschaft zum gemeinsamen Feiern wartet. Die Reserve hatte Stunden zuvor den vorzeitigen Titelgewinn in der Regionalliga perfekt gemacht.

Was der ersten Mannschaft in Meppen gelungen war, erfuhr der frischgebackene Meister nun dank eines Sprechgesangs in orkanartiger Lautstärke: „Erste Liga – Werder ist dabei.“ Es war erwartet worden, und eigentlich konnte sich bereits vor ein paar Wochen niemand so recht vorstellen, wer im Sommer denn sonst aufsteigen sollte in die 1. Bundesliga. Zu dominant war Werder durch die Saison gegangen, zu souverän hatte sich das Team von Steffen Rau präsentiert.

Dass es Werder dank des Auswärtssieges beim SVM nun gelungen war, sorgte dann aber doch für eine ganze Menge Erleichterung. „Wir sind mega glücklich“, meinte der Trainer – obwohl er schon ein bisschen gelitten hatte unter dem stetigen Gesang seiner Kickerinnen. Aber wer mit 20 siegreichen Fußballerinnen in einen Bus steige, müsse wissen, was er tut, so Rau.

"Wir haben über die gesamte Saison gezeigt, dass wir dorthin gehören"

„Unglaublich froh“, gab sich auch Marie-Louise Eta, die Spielführerin. Und sie hatte ebenfalls keinen Zweifel, dass ihr Team im Sommer verdientermaßen nach einem Jahr Abstinenz in die 1. Bundesliga zurückkehren wird: „Wir haben über die gesamte Saison gezeigt, dass wir zurecht dorthin gehören.“

In Meppen hatte sich Werder allerdings auch von einer anderen Seite gezeigt. Zunächst einmal ein bisschen angespannt. „In der ersten Halbzeit mussten wir uns noch etwas reinfinden“, meinte Angreiferin Giovanna Hoffmann später.

Ganz so souverän wie zuletzt, als die Bremerinnen fünf Siege mit 24:1 Toren gefeiert hatten, trat der Spitzenreiter in der Anfangsphase jedenfalls nicht auf. Der ein oder andere Fehler schlich sich ein, das Team wirkte etwas verhalten und verbuchte mit den beiden Fernschüssen von Cindy König (2., 8.) lediglich zwei ansehnliche Offensivszenen.

„Es war ein bisschen Nervosität zu spüren, und das war sicher der Situation geschuldet“, bestätigte Steffen Rau später. Es sprach allerdings auch für sein Team, dass es schon bald für neue Verhältnisse sorgen sollte.

Denn nach dem Führungstreffer von Verena Volkmer – sie vollendete eine Kombination über Nina Lührßen und Lisa-Marie Scholz – war der ganz große Druck raus aus den Werder-Köpfen. Nun konnte der Gast es sich leisten, etwas abwartend zu spielen und den Gegner kommen zu lassen. Der SV Meppen tat den Bremerinnen diesen Gefallen.

Der Gastgeber sah nach einer durchwachsenen Saison ja eine gute Chance, mit einem Sieg über den Spitzenreiter noch einmal ein Ausrufezeichen zu setzen. Nur der ganz große Angriffsdruck ging von den Emsländerinnen dann auch nicht aus. Das verhinderte eine Bremer Defensive, die auch am Sonntag sicher stand und viel Stabilität ausstrahlte.

Dagegen besitzt selbst eine tiefer stehende Rau-Elf die individuellen Fähigkeiten, für Torgefahr zu sorgen. „Meppen wollte unbedingt noch mal etwas machen, und wir haben gekontert“, fasste der Trainer das Spiel nach der Führung zusammen. Lediglich ein 30-Meterschuss von Lisa-Marie Weiss an die Latte des Bremer Tores hatte für Gefahr durch den SVM gesorgt (57.).

Das gute Umschaltspiel des Gastes hatte dagegen weitreichende Folgen. Etwa die gute Chance für Volkmer, die das Meppener Tor nur knapp verpasste (51.), oder den Schuss von Lührßen, der Jessica Bos im Tor des SVM zu einer starken Parade zwang (63.).

Es kam jedenfalls nicht überraschend, dass Werder dank des Doppelpacks von Giovanna Hoffmann innerhalb von nicht einmal zehn Minuten den Auswärtssieg eintütete.

Die Vorbereitungen der Feierlichkeiten begannen quasi bereits auf dem Feld. Sie führten über eine ausgelassene Rückfahrt zu einer Gruppe von rund 50 erfolgreichen Fußballerinnen, die bis spät in die Nacht im Viertel feierte.