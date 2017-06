Das Weserstadion schnitt bei einem Hygiene-Test denkbar schlecht ab. (imago)

Fäkalkeime auf Fischbrötchen und eine erhöhte Keimzahl im Trinkwaser sind bei dem verdeckten Hygiene-Test im Weserstadion gefunden worden. Während des Werder-Heimspiels gegen Darmstadt Anfang März nahmen die Experten die Proben, die das Labor für chemische und mikrobiologische Analytik (Lafu) in Delmenhorst untersuchte. Auf zwei von zwei Fischbrötchen seien dabei Fäkalkeime (Darmbakterien) nachgewiesen worden, teilte das Lafu mit. Eines der Brötchen sei zudem mit Eiterbakterien belastet gewesen.

Auch in den Bundesliga-Stadien in München und Köln wurden Fäkalkeime in Essensproben entdeckt. Werder teilte auf Anfrage der "ARD-Radio-Recherche Sport" mit, dass an dem besagten Tag keine Fälle von Verunreinigungen gemeldet worden seien. Der Caterer im Weserstadion werde aber jedem ernstzunehmenden Untersuchungsergebnis nachgehen, versicherte der Verein.

Professor Thomas Kistemann vom Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn geht laut "ARD-Radio-Recherche Sport" davon aus, dass es durch die verunreinigten Speisen unter den Zuschauern in den Fußballstadien "immer wieder zu einzelnen Infektionen und zu leichteren Erkrankungen von Magen-Darm-Störungen kommt. Typischerweise kommt es zu einem Durchfall, und der dauert dann zwei, drei Tage an. Jedenfalls wenn der Betroffene ein halbwegs gesundes Immunsystem hat. Sie können natürlich, wenn Sie eine Immunschwäche haben, mit einer Infektion mit solchen Keimen, über die da berichtet wird, sehr schwer erkranken."

Auch Proben aus den Wasserhähnen der Herrentoiletten im Weserstadion brachten keine guten Ergebnisse für Werder. Die Grenzwerte für die Gesamtkeimzahl wurden laut Lafu überschritten. In den Perlatoren, also den Filtern von Wasserhähnen, befand sich in Bremen, München und Köln laut Untersuchung "dicker, dunkler Schleim" mit einer erhöhten Bakterienkeimzahl. Im Weserstadion wurden zudem Krankheitserreger (Staphylokokken) gefunden. "Das geht gar nicht. Mir ist das unbegreiflich, wie ein Perlator so aussehen kann, wenn man das regelmäßig überprüft hat", sagt Lafu-Chef Gary Zörner der "ARD-Radio-Recherche Sport".

Werder teilte mit, dass es nach Angaben des Stadionbetreibers in den vergangenen Jahren keine Verunreinigungen des Trinkwassers gegeben habe. Das Wasser werde regelmäßig überprüft.

Zusätzlich fanden die Reporter der "ARD-Radio-Recherche Sport" heraus, dass in jedem dritten Bundesliga-Stadion Legionellen im Trinkwasser nachgewiesen worden seien. Das Weserstadion gehört aber nicht dazu. Legionellen können einen grippalen Infekt oder sogar eine Lungenentzündung auslösen. Besonders gefährdet seien die Fußball-Profis beim Duschen, erklärte Experte Kistemann. (crb)