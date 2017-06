Symbolbild. (dpa)

Zur kommenden Saison 2017/2018 gilt der neue, milliardenschwere Fernsehvertrag der Deutschen Fußball-Liga (DFL), und nun benötigen Werder-Fans zwei Abonnements und eine schnelle Internetverbindung, wenn sie auch in Zukunft alle grün-weißen Tore live sehen möchten.

Konkret geht es um 45 Saisonspiele, die ab sofort nicht mehr von Sky, sondern vom US-Konzern Discovery (Eurosport) live und exklusiv übertragen werden. Dazu zählen die 30 Freitagsspiele, fünf Spiele zur neuen Anstoßzeit am Sonntagmittag um 13.30 Uhr, fünf Spiele zur ebenfalls neuen Anstoßzeit am Montagabend um 20.30 Uhr, die Relegationsspiele zur ersten und zweiten Liga (die künftig nicht mehr im frei empfangbaren TV zu sehen sind) und der Supercup zwischen Meister und Pokalsieger.

Kunden zum Internet-TV locken

Sky hatte bis zuletzt gehofft, dass Discovery diese Spiele über den kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 übertragen würde, der auch im Sky-Paket empfangbar wäre. Somit hätte Sky seinen Kunden über einen Umweg doch noch alle Spiele live anbieten können. Doch daraus wird nichts. Discovery teilte am Dienstag mit, die Bundesligaspiele ausschließlich über den Eurosport-Player im Internet ausstrahlen zu wollen. Ein Jahresabonnement kostet demnach 29,99 Euro, der sogenannte Tagespass soll 9,99 Euro kosten. Mit diesem relativ günstigen Angebot, das erst mal nur bis August gelten soll, will der Sender offenbar neue Kunden locken und ihnen den Wechsel vom linearen TV zum Internet-TV erleichtern.

Möglich wäre auch, dass sich Sky und Discovery doch noch auf eine Zusammenarbeit einigen – allerdings hat der US-Konzern im Streit mit Sky am Dienstag kräftig nachgelegt und eine einstweilige Verfügung gegen den Münchner Pay-TV-Sender erwirkt. Sky hatte zuvor weiterhin mit dem Versprechen geworben, auch zur neuen Saison alle Spiele der ersten und zweiten Liga live zu zeigen. „Discovery fühlt sich den Fußballfans gegenüber verpflichtet, dass sie zutreffend informiert werden, welche Bundesligaspiele sie sehen können, wann und wo sie diese Spiele sehen können. Aus diesem Grund war es für uns wichtig und notwendig, gegen Sky Deutschland vorzugehen“, hieß es in der Mitteilung von Discovery. „Denn Sky hat irreführend behauptet und damit geworben, dass alle Spiele in der kommenden Saison ausschließlich auf den Sky-Plattformen verfügbar sein werden. Nach unserer Ansicht führen solche Aussagen von Sky Millionen von Sportfans in Deutschland in die Irre.“ Sky hat darauf inzwischen reagiert und wirbt nun damit, 572 (statt 612) Spiele der Bundesliga und der zweiten Bundesliga live zu übertragen.