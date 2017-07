Alle brav lächeln! (nordphoto)

Wir brauchen viel mehr solcher Gags in spießig-steifen Gruppen- und Mannschaftsfotos, die im Grunde doch eh jeder schrecklich findet. "Es war ein Spaß mit Max", erklärte Jóhannsson in einer Medienrunde. "Ich werde in den nächsten Tagen schauen, ob ich es so mag und weiter tragen werde“, scherzte der 26-Jährige. Das Netz fand die Aktion richtig lustig, auch wenn die Frisuren hoffentlich nie wieder auftauchen.



Gruppenfoto – ein Horrortermin seit der Kindheit. „Liebe Kinder, denkt dran, dass morgen ein Klassenfoto gemacht wird.“ Natürlich hat keiner dran gedacht und alle saßen in den löchrigen Grasflecken-Jeans und mit verzweifeltem Lächeln vor der Kamera – in der stillen Hoffnung, spontan die Masern zu bekommen, um schnell das Weite suchen zu können.



Auch für den Fotografen sind Gruppenfotos kein Zuckerschlecken: Wie soll man 20 Leute auf ein Bild bekommen, ohne dass es aussieht, als hätte man symmetrisch aufgereihte Marionetten fotografiert, die jeden Moment drohen, nach vorne überzukippen?



Seien wir ehrlich: Auch noch so ausgebuffte Tricks, ein wenig Leben in den Marionetten-Haufen zu bekommen, sind umsonst. „Guck‘ du mal zwischen den Köpfen der anderen beiden durch. Und stell‘ du dich mal so seitwärts auf die Treppe“. Hilft alles nichts. Gruppenfotos sehen immer gestellt und schlimm aus. Sie landen grundsätzlich in der untersten Schublade und werden nie wieder angeguckt.



Umso schöner ist es doch, dass Kruse und Jóhannsson ein wenig Humor bewiesen haben und mit ihren Grusel-Haaren mal voll in die Gruppenfoto-Konventionen reingegrätscht sind. Bitte mehr davon!