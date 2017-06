Das Weserstadion: Hier hat ein verdeckter Hygiene-Test eine erhöhte Belastung mit Keimen bei Fischbrötchen und Trinkwasser ergeben. (Karsten Klama)

Bei einem verdeckten Hygiene-Test im Weserstadion sind nach Recherchen der ARD-Radio-Recherche Sport Fäkalkeime auf Fischbrötchen und eine erhöhte Keimzahl im Trinkwasser gefunden worden. Während des Werder-Heimspiels gegen Darmstadt Anfang März nahmen die Experten die Proben, die das Labor für chemische und mikrobiologische Analytik (Lafu) in Delmenhorst untersuchte. Auf zwei Fischbrötchen seien dabei Fäkalkeime (Darmbakterien) nachgewiesen worden, teilte das Lafu mit. Eines der Brötchen sei zudem mit Eiterbakterien belastet gewesen.

Proben aus den Wasserhähnen der Herrentoiletten im Bremer Weserstadion brachten ebenfalls keine guten Ergebnisse für Werder: Die Grenzwerte für die Gesamtkeimzahl wurden laut Lafu überschritten. In den sogenannten Perlatoren, also den Filtern von Wasserhähnen, befand sich in Bremen ebenso wie in den Stadien in München und Köln laut Untersuchung „dicker, dunkler Schleim“ mit einer erhöhten Bakterienkeimzahl. Im Weserstadion wurden zudem Krankheitserreger (Staphylokokken) gefunden.

Der Gesundheitsbehörde sind bisher keine Beanstandungen im Weserstadion bekannt. „Wir sind von den Ergebnissen komplett überrascht“, sagt Sprecherin Christina Selzer am Freitag. „Das ist ein wichtiges Thema, und wir möchten natürlich, dass die Besucherinnen und Besucher des Weserstadions keinen gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt werden.“ Die Behörde habe daher am Freitag das Gesundheitsamt damit beauftragt, eigene Trinkwasserproben zu nehmen. Man habe sich zudem bereits mit den Verantwortlichen im Weserstadion in Verbindung gesetzt und werde nun einen Ortstermin ausmachen.

„Wir hätten sehr gerne die detaillierten Ergebnisse des Labors, sodass wir gezielter nachforschen können“, sagt Selzer. Bestätigen sich die Hygienemängel im Weserstadion, müssen sich die Betreiber der Imbissstände auf häufigere Kontrollen und strengere Auflagen einstellen.

Für den Befall im Verkauf könnten Mitarbeiter verantwortlich sein, die Essen und Geld mit derselben Hand berührten, teilte das Labor mit. Auch in anderen Fußballstadien wurden die Experten fündig: In Köln fanden die Tester Darmbakterien in einem Döner, auch in einem Wrap, einem Brötchen und einem Baguette in München wurden Keime gefunden „Wir nehmen festgestellte Mängel grundsätzlich sehr ernst. Es ist der Anspruch des SV Werder Bremen und der Bremer Weser-Stadion GmbH, allen Besuchern ein unbeschwertes Stadionerlebnis zu ermöglichen“, teilte Werder auf Anfrage des WESER-KURIER mit.

Fälle von Hygienemängeln bei den Imbissbetreibern seien dem Verein bislang nicht bekannt gewesen. Es habe auch keine negativen Rückmeldungen von Stadionbesuchern gegeben. „Alle Dienstleister lassen sich vor diesem Hintergrund regelmäßig von unabhängigen Instituten überprüfen. Diese Überprüfungen haben bisher die Unbedenklichkeit eines Stadionbesuchs bestätigt“, teilte Werder-Sprecher Michael Rudolph mit. „Unser Caterer hat zudem versichert, dass er jedem ernst zu nehmenden Untersuchungsergebnis nachgeht, um seinem eigenen sehr hohen Qualitätsstandard auch weiterhin gerecht zu werden“

Laut Werder habe es nach Angaben des Stadionbetreibers in den vergangenen Jahren auch keine Verunreinigungen des Trinkwassers gegeben. Das Wasser im Leitungsnetz des Weserstadions werde regelmäßig von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen überprüft. Die letzte Untersuchung habe im Februar 2017 stattgefunden. Die Lieferung des Trinkwassers erfolge durch einen lokalen Versorger, der seinerseits die Qualität des Wassers regelmäßig überprüfe, hieß es aus der Pressestelle. „Der Stadionbetreiber konnte uns versichern, dass es in den letzten Jahren zu keinen Verunreinigungen gekommen ist.“ Auch eine Gefährdung der Werder-Spieler kann der Verein nicht feststellen.

Von den Hygienemängeln in den Stadien sind nicht nur die Fans, sondern auch die Profis betroffen. In jeder dritten Bundesligaarena wurden in den vergangenen Jahren schon einmal Legionellen festgestellt, meistens in den Duschräumen und Kabinentrakten. Beanstandungen gab es etwa in Frankfurt, Hoffenheim und Berlin. Bei Werder, sagt Sprecher Michael Rudolph, bestehe keine Gefahr für die Kicker: „Die Hygienestandards rund um das Profiteam sind sehr hoch und werden professionell umgesetzt.“