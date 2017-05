Mit der "Werder-Card" kann im Weserstadion bezahlt werden. (WK)

Zahlreiche Besucher des Frankfurter Stadions waren am vergangenen Sonnabend richtig sauer, und das lag nicht nur an der 0:2-Heimniederlage der Eintracht gegen Wolfsburg. Die Firma „Payment Solution Services GmbH“, die für die Bezahlkarten in der Arena zuständig ist, hat Insolvenz angemeldet. Sicherheitshalber wollten sich viele Fans ihr Rest-Guthaben auf den Karten auszahlen lassen. Nach der Halbzeit war dies allerdings nicht mehr möglich, die Stände schlossen, und die verärgerten Fans kamen nicht an ihr Geld.

Auch Werder arbeitet mit „Payment Solution“ zusammen. Zu Zuständen wie in Frankfurt werde es im Weserstadion am Sonnabend während des Heimspiels gegen Hoffenheim aber nicht kommen, betonte Werders Pressesprecher Michael Rudolph gegenüber dem WESER-KURIER. „Es wird keine Einschränkungen im Service geben. Die Firma ,Payment Solution‘ betreut im Weserstadion lediglich das Kassensystem. Für die Guthaben der Werder-Fans hat die Insolvenz keine Relevanz. Die Guthaben sind sicher.“

Bezahlsystem wurde umgestellt

Werder hat das Bezahlkarten-System vor einem Jahr umgestellt und setzt seitdem auf die „GiroGo-Werder-Card“, die nicht nur im Stadion, sondern auch an Geldautomaten aufgeladen werden kann. „Hierbei handelt sich um ein Bezahlsystem der deutschen Kreditwirtschaft, für dessen Funktionalität diese auch haftet“, erklärte Rudolph. Das Guthaben auf den Karten kann im Werder-Ticketcenter und während des Spieltags an den Ladestationen rund ums Stadion ausgezahlt werden. Es kann aber ebenfalls zum Bezahlen an anderen Orten wie Supermärkten oder Tankstellen genutzt werden, wenn diese „GiroGo“ akzeptieren.

Zusätzlich können Bratwurst, Bier und Co. im Weserstadion mittlerweile auch mit einer normalen Bank-Karte gekauft werden, sofern diese über eine entsprechende Aufladefunktion verfügt. Wer noch die alte Werder-Card besitzt, die es vor der Systemumstellung gab, kann diese weiterhin einsetzen oder sich sein Geld auszahlen lassen. „Die Guthaben der alten Werder-Card werden bei Werder Bremen selbst verwaltet und sind wie immer zwei Jahre abrufbar“, sagte Rudolph. Alles in allem sei ein Ansturm auf die Karten-Stationen am Sonnabend nicht zu erwarten, unterstrich der Werder-Sprecher. „Unabhängig davon werden wir aber wie an jedem letzten Heimspieltag einer Saison einen höheren Bestand an Wechselgeld vorhalten.“

Probleme in Frankfurt, Berlin und Kaiserslautern

Während die Insolvenz von „Payment Solution“ in Bremen also recht entspannt gesehen wird, trifft die Pleite der Hamburger Firma Eintracht Frankfurt, Hertha BSC und den 1. FC Kaiserslautern deutlich härter. In den Stadien der drei Klubs können die Bezahlkarten bis Saisonende nicht mehr eingesetzt werden, teilte der als vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzte Rechtsanwalt Sven-Holger Undritz am Mittwoch mit. „Das bedeutet, dass weder die Bezahlung noch die Rückgabe der Karten in den Stadien möglich ist. Bei Karten, die auf dem Postweg eingesendet werden, kann bis auf weiteres eine Auszahlung des Guthabens ebenfalls nicht erfolgen.“ Der 1. FC Kaiserslautern kündigte bereits an, beim letzten Heimspiel gegen Nürnberg am 21. Mai auf Barzahlung umzustellen.

Was mit dem Geld passiert, das sich noch auf den Karten befindet, ist derzeit unklar. Endgültige Klarheit über die Zukunft von „Payment Solution“ gibt es laut Undritz wohl erst im Juli. „Der Geschäftsbetrieb wird fortgeführt und eine Sanierung der gesamten ,Payment Solution‘-Gruppe wird angestrebt. Erste Gespräche mit potentiellen Investoren werden bereits geführt“, schilderte der Rechtsanwalt.

Die Hamburger Firma hatte in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet. Dieser Schritt sei "unvermeidlich geworden, nachdem der Mehrheitsgesellschafter nicht mehr von der nachhaltigen Tragfähigkeit der vorgelegten Zukunftskonzepte überzeugt werden konnte", teilte die Muttergesellschaft „Sandpiper Digital Payments“ mit. Laut Jahresabschluss von „Payment Solution“ betrug der „nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ Ende 2015 rund zehn Millionen Euro.

Sollte es für das Unternehmen trotz aller aktuellen Probleme eine Zukunft geben, könnte auch Werder weiterhin mit „Payment Solution“ zusammenarbeiten. „Das ist keineswegs ausgeschlossen, da die Form der Zusammenarbeit an der Weser erfolgreich und ohne Probleme gelaufen ist", sagte Rudolph dem WESER-KURIER. "Sollte es der ,Payment Solution' nicht möglich sein, den bisher hohen Standard ihrer Dienstleistung anzubieten, wird Werder Alternativen prüfen."