Thomas Eichin und Werder gingen im Sommer 2016 getrennte Wege. (Imago)

Ex-Geschäftsführer Thomas Eichin hat in einem Gespräch mit Sky Sport News HD auf seine Zeit bei Werder Bremen zurückgeschaut. „Mein Job war es, aufzuräumen“, sagte Eichin, „und das geht vielleicht leichter mit einem, der von außerhalb kommt.“ Eichin war im Februar 2013 vom Eishockey-Bundesligisten Kölner Haie zu Werder gewechselt.

Im vergangenen Sommer musste Eichin seinen Posten räumen. „Ich hatte ein anderes Konzept“, sagte Eichin, „ich wollte auch investieren, aber mit einem anderen Trainer.“ Eichins Arbeit übernahm Frank Baumann, der es geschafft hat, den Werder-Kader sehr schnell umzubauen. „Ich hatte irgendwann meine Schuldigkeit getan“, sagte Eichin, „und wenn dann einer mit dem Werder-Gen kommt, ist das vielleicht gar nicht schlecht.“ Groll hegt Eichin, der in dem Gespräch einen sehr aufgeräumten Eindruck machte, nach seinem erzwungenen Abgang nicht. Er sagt aber auch: „Ich hätte gern das Werder Bremen mit anderen Möglichkeiten gemanagt. Aber das war nicht möglich.“

Werder kämpft an den beiden letzten Spieltagen dieser Saison mit Partien gegen 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund noch um den Einzug in die Europa League. „Werder will dahin“, sagte Eichin, „aber es wird eng.“

Sollte Werder kommende Saison international spielen, dann sind nach Eichins Einschätzung personell gar nicht so viele Veränderungen nötig. Unter Umständen würde die Aussicht auf internationale Spiele helfen, umworbene Kräfte wie Serge Gnabry oder den seit Wochen in Top-Form spielenden Max Kruse zu halten, „die Jungs wollen europäisch spielen“, sagte Eichin. Zwar hätte Werder im Falle einer Europapokal-Teilnahme im nächsten Halbjahr deutlich mehr Spiele, „aber der Kader ist relativ groß, und Werder hat eine gute zweite Mannschaft“, sagte Eichin. Sein Fazit: „Es ist schön, wenn sie es schaffen, aber es war auch so eine gute Saison.“ (mhd)