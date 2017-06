Das Hermes-Logo ist Geschichte: Von der kommenden Spielzeit an darf Werder Bremen den linken Trikotärmel von Max Kruse und Co. selbst vermarkten, hat aber noch keinen Sponsoren gefunden. (nordphoto)

Wer eine Idee davon bekommen möchte, wie das Trikot der Zukunft aussehen könnte, der sollte mal nach Gelsenkirchen fahren. Dort setzt der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 zwar weiterhin auf schlichtes Design und markantes Königsblau. Generell aber dürfte das neue Leibchen wegweisend sein für die gesamte Branche, denn Fans des Vereins können von der kommenden Saison an mit ihrem Trikot die Stadionwurst bezahlen, wenn sie denn möchten. Möglich macht das ein Deal mit dem Online-Marktplatz Allyouneed. Das Tochterunternehmen der Deutsche Post AG wirbt in den nächsten vier Jahren auf dem linken Trikotärmel der Schalker und wird, das ist der Clou, einen Chip mit Bezahlfunktion ins Firmenlogo integrieren.

Das Trikot als Zahlungsmittel – schöne neue Fußballwelt. Dass findige Marketingmenschen nicht schon viel früher auf diese Idee gekommen sind, hat mit den Statuten der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu tun. Bisher war die 70 Quadratzentimeter große Werbefläche auf dem Ärmel der Klubs nämlich zentral von der DFL vermarktet worden. Der Logistiker Hermes zahlte rund acht Millionen Euro im Jahr. Die Erstligisten kassierten so jeweils 350 000 Euro, die Zweitligisten immerhin noch jeweils 105 000 Euro im Jahr.

Erst wenige Vertragsabschlüsse

Künftig dürfen die Klubs diese Fläche jedoch selbst vermarkten und hoffen, nun noch mehr Geld zu erwirtschaften. Noch aber halten sich die Vertragsabschlüsse in Grenzen. Auch Werder hat noch keinen Partner gefunden. Aus der ersten Liga haben lediglich Schalke (Allyouneed, angeblich fünf Millionen Euro pro Jahr), Hoffenheim (Prowin, eine Million Euro pro Jahr) und Frankfurt (Deutsche Börse, zwei Millionen Euro pro Jahr) entsprechende Sponsoren präsentiert. In der zweiten Liga sind es immerhin sechs Klubs (Darmstadt, Kaiserslautern, Düsseldorf, Fürth, Sandhausen und Heidenheim), die im Schnitt aber nur unwesentlich mehr einnehmen als zuvor aus der Zentralvermarktung.

Doch woran liegt's? "Die Sponsoren tun sich schwer, auf so einer kleinen Fläche zu werben", sagt Peter Rohlmann, der mit seiner Agentur seit vielen Jahren die Entwicklung im Bereich Sportmarketing analysiert. Dazu kommt, dass den Vereinen wie auch den Sponsoren Erfahrungswerte fehlen. "Die Ärmelwerbung ist eine völlig neue Sache, keiner weiß, welchen Wert diese Art der Werbung hat", sagt Rohlmann. "Deshalb zögern die Vereine, weil sie sich nicht unter Wert verkaufen wollen, und die Sponsoren zögern, weil sie nicht zu viel zahlen möchten." Grundsätzlich, glaubt Rohlmann, werden ohnehin nur die großen Klubs wie der FC Bayern, Dortmund oder Schalke das große Geld einnehmen. Bei Vereinen wie Werder prognostiziert der Experte Mehreinnahmen in Höhe von 800 000 bis 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Höhere Summen, wie etwa in Frankfurt, seien nur durch Zusatzvereinbarungen zu erzielen, etwa durch Werbeflächen im Stadion oder in den Vereinsmedien.

Werders Vermarkter führt Gespräche

Mit Einnahmen in Höhe von maximal 1,5 Millionen Euro kalkuliert auch Werder. Nach Informationen des WESER-KURIER führt Werders Vermarkter Infront derzeit Gespräche mit möglichen Interessenten. Darunter befinden sich bereits bestehende Sponsoren, aber auch völlig neue Firmen. Fraglich ist laut Rohlmann allerdings, für welche Unternehmen eine derartige Form des Sponsorings überhaupt attraktiv ist. Der Marketingexperte hält es jedenfalls für einen Trugschluss, dass die Ärmelwerbung wegen der relativ geringen Kosten vor allem für kleine und mittlere Unternehmen interessant sei. Dafür, sagt Rohlmann, seien die sogenannten Aktivierungskosten schlicht zu hoch. "Ein Unternehmen muss bestimmt noch mal drei bis vier Millionen Euro zusätzlich ausgeben, um sein Sponsoring auch in die Köpfe der Leute zu bekommen", sagt der Experte. "Das steht aber in keinem Verhältnis zur kleinen Werbefläche auf dem Trikot. Da kann ein kleines Unternehmen besser eine Bande im Stadion kaufen."

Ohnehin empfiehlt Rohlmann den Vereinen, sich bei der Suche auf bestehende Sponsoren zu konzentrieren, die vom Publikum bereits mit einem bestimmten Klub in Verbindung gebracht werden. Und er rät der Liga, in Zukunft nicht noch weitere Flächen auf der Spielkleidung zur Vermarktung freizugeben. "Dann haben wir bald Zustände wie in anderen Sportarten, in denen vor lauter Sponsorenlogos kaum noch die Trikotfarbe zu erkennen ist."