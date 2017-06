Max Kruse hat beim Pokern abgeräumt. (nordphoto)

28.740 US-Dollar, das sind umgerechnet rund 25.700 Euro - für Max Kruse hat sich die Reise nach Las Vegas zweifellos gelohnt. Bei der "World Series of Poker" erreichte der Werder-Stürmer in der Nacht zu Sonnabend das Finale im „1500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw“, bei dem das niedrigste Blatt gewinnt. Der 29-Jährige behauptete sich gegen Poker-Profis und belegte am Ende einen gut dotierten vierten Platz, nachdem er zwischenzeitlich sogar nach Chips in Führung gelegen hatte. Als Startgeld hatte Kruse 1500 Dollar hingeblättert.

Für das prestigeträchtige Armband, das jeder Turnier-Sieger bei der „World Series of Poker“ erhält, hat es für den Werder-Profi also nicht ganz gereicht, obwohl er als Spieler mit den zweitmeisten Chips an den Finaltisch gegangen war. Kruse wird es aber verschmerzen können, denn insgesamt kann er seinen Las-Vegas-Aufenthalt als Erfolg verbuchen.

Zuvor hatte er durch einen 29. Rang bereits 2568 Dollar gewonnen und somit bewiesen, dass er nicht nur ein herausragender Fußballer, sondern auch ein veritabler Pokerspieler ist. Die "World Series of Poker" geht nun zwar noch weiter, doch Kruse beendet mit dem vierten Platz seine Vegas-Reise während der Sommerpause und fliegt nach Deutschland zurück, wie er in einem Video auf seiner Facebook-Seite ankündigte. Die restliche freie Zeit wolle er nun mit seinem Sohn verbringen. Zudem versicherte Kruse, dass er auch in Las Vegas täglich seine Sporteinheit absolviert habe und topfit in die Saisonvorbereitung starten werde. (crb)