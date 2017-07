Der Ex-Bremer Melvyn Lorenzen spielt jetzt in Den Haag. (imago)

Zuletzt hatte Lorenzen, dessen Vertrag bei Werder im Juni ausgelaufen war, bei Den Haag ein Probetraining absolviert. Danach hieß es, dass sich der Spieler und der Klub nicht beim Gehalt hätten einigen können. Angeblich verlangte Lorenzen eine Summe, die die Niederländer nicht bereit waren zu zahlen. Nun hat es im zweiten Anlauf dann doch geklappt für den 22-Jährigen. „Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre“, wird Lorenzen auf der Vereinshomepage zitiert.

2013 war der Angreifer von Holstein Kiel nach Bremen gewechselt. Bei den Grün-Weißen schaffte er den Durchbruch nicht und kam meistens bei der U23 zum Einsatz. Für Werders erste Mannschaft absolvierte er 14 Bundesligaspiele, dabei gelang ihm ein Tor.

Ende Juni war Lorenzen wegen seines ungewöhnlichen Beraters "Mr. X" in den Fokus geraten. "Mr. X" bezeichnet sich als Gelehrten in Astrologie, Mathematik und Medizin. Der Stürmer vertraue ihm: "Unterschreibe ich zur passenden Uhrzeit, vermeide ich in Kombination mit richtigem Training Verletzungen", erklärte Lorenzen. (fel)