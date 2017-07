Zur Saison 2017/2018 wird Werder letztmals von Nike ausgerüstet. (nike)

Das neue Werder-Trikot kommt gut an. Nicht nur bei den Fans, sondern auch beim Klubchef. „Das sieht toll aus“, sagt Klaus Filbry, „ich mag das klassische Design.“ Wobei das neue Trikot eben nicht nur schön aussieht, sondern auch ganz schön teuer ist. 84,95 Euro kostet das grüne Stück Stoff in der Erwachsenengröße. Wer den Namen und die Nummer des Lieblingsspielers auf dem Rücken tragen will, muss noch mal 12,50 Euro drauflegen. Macht insgesamt 97,45 Euro. Nicht gerade ein Schnäppchen.

Das weiß auch Filbry. „Uns ist bewusst, dass das ein stolzer Preis ist“, sagt der Werder-Boss im Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Aber das hängt halt auch mit der Marktentwicklung zusammen.“ So seien etwa die Kosten für Material und Herstellung in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, und diese Mehrkosten würden die Hersteller nun an die Kunden weitergeben. Und überhaupt, betont Filbry, sei Werder mit seinem Preis nicht mal der Empfehlung von Hersteller Nike gefolgt. Der US-Konzern hätte gerne noch ein paar Euro mehr veranschlagt.

Wie aber kommt der Trikotpreis überhaupt zustande? Wer verdient wie viel am Geschäft mit den Fans? Klubs und Hersteller schweigen zu diesem Thema. Der Sportmarketingexperte Peter Rohlmann von der Firma PR Marketing, der den internationalen Trikotmarkt seit vielen Jahren analysiert, sagt hingegen: „Das meiste Geld bleibt bei den Herstellern und beim Staat.“ Nach seinen Berechnungen setzt sich der Preis von 84,95 Euro für das aktuelle Werder-Trikot wie folgt zusammen: Die Herstellung (Stoff, Nähen, Transport) kostet 8,24 Euro, für Lizenzgebühren werden 5,10 Euro fällig, für den Vertrieb 2,03 Euro und für das Marketing noch mal 2,39 Euro. 15,88 Euro von jedem verkauften Trikot gehen an den Hersteller, in diesem Fall also Nike. 13,59 Euro Mehrwertsteuer fließen an den Staat. Die restlichen 37,72 Euro bleiben beim Händler, zum Beispiel dem Werder-Fanshop oder dem Sportgeschäft um die Ecke. Allerdings schrumpft der Gewinn für den Händler nach Abzug seiner Kosten – etwa für die Ladenmiete oder das Personal – auf nur noch 2,50 Euro bis drei Euro zusammen.

Es sind also vor allem die großen Sportkonzerne, die abkassieren. Doch wie weit können sie die Preisschraube noch drehen? Mit dem FC Schalke 04 hat in der vergangenen Saison erstmals ein deutscher Klub die magische 100-Euro-Grenze für ein Erwachsenentrikot inklusive Spielername und Nummer überschritten und mit einem Gesamtpreis von 102,90 Euro für Empörung gesorgt. „Wir bewegen uns an einer preislichen Schmerzgrenze für unsere Fans, die in meiner Wahrnehmung auch erreicht ist“, sagte Schalkes Marketingvorstand Alexander Jobst damals.

Ähnlich sieht es der Sportmarketingexperte. „Mir erscheint langsam eine Preisgrenze erreicht“, sagt Rohlmann. „Die Fans werden zunehmend preissensitiver. So kann es mit dem Preisanstieg nicht ewig weitergehen.“ Tatsächlich ist der Durchschnittspreis für ein Bundesligatrikot seit 2003 pro Jahr um drei Prozent gestiegen, von 58,74 Euro auf 80,78 Euro in der Spielzeit 2016/2017. Die allgemeinen Lebenshaltungskosten sind im gleichen Zeitraum hingegen nur um 1,5 Prozent gestiegen. „Das heißt nichts anderes, als dass der deutsche Fußballfan bei seinem liebsten Fanartikel überdurchschnittlich zur Kasse gebeten wird“, sagt Rohlmann. „Es scheint, als gehe die Preistreiberei bei den Fantrikots ungehemmt weiter.“

Wobei der US-Konzern Nike bei dieser Entwicklung nicht mal an der Spitze steht. Hertha BSC, wie Werder von Nike ausgerüstet, bittet seine Fans in diesem Sommer ebenfalls mit 84,95 Euro zur Kasse, während der FC Bayern München und der FC Schalke 04, beide vom deutschen Sportartikelgiganten Adidas ausgerüstet, ihren Anhängern mit 89,95 Euro am tiefsten in die Tasche greifen. Borussia Dortmund (Puma, 79,95 Euro) und 1899 Hoffenheim (Lotto, 74,95 Euro) bieten dagegen deutlich günstigere Trikots an.

Und obwohl die Preise allgemein seit Jahren stetig steigen, gibt es unter deutschen Fußballfans nur eine Devise: kaufen, kaufen, kaufen. „Das Trikot ist ein sehr attraktives Produkt“, sagt Experte Rohlmann. Der Absatz in Deutschland hat sich in den vergangenen 15 Jahren verdreifacht, von 880.000 (Saison 2000/2001) auf 2.750.000 (Saison 2015/2016) verkaufte Trikots pro Spielzeit. Davon entfielen zuletzt allein 1.450.000 auf den FC Bayern und 500.000 auf Dortmund.

Auf Augenhöhe mit Manchester City

Kein Wunder also, dass sich unter den Sportartikelherstellern längst ein erbitterter Kampf um die besten Klubs und die größten Märkte entwickelt hat. Adidas und Nike zum Beispiel konzentrieren sich in Zukunft nur noch auf die absoluten Spitzenvereine, Verträge mit weniger lukrativen Klubs werden nicht mehr abgeschlossen. Das hat auch Werder zu spüren bekommen. Der Vertrag mit Nike läuft im Sommer 2018 aus, neuer Ausrüster wird die britische Marke Umbro. Netter Nebeneffekt für die Bremer: Umbro zahlt in Zukunft 3,5 Millionen Euro pro Jahr und somit eine halbe Million mehr als Nike zuletzt. Mit günstigeren Trikots ist laut Marktexperten allerdings nicht zu rechnen.

Falls es die Werder-Fans aber irgendwie tröstet: Selbst im europäischen Ausland, das jahrelang preislich weit unter dem Niveau der Bundesliga lag, sind Fußballtrikots längst kein Schnäppchen mehr. Vor allem die Premier-League-Klubs holen auf. „Bis vor ein paar Jahren war England noch das Paradies für Trikotkäufer“, sagt Sportmarketingexperte Rohlmann. Die Klubs von der Insel hatten den Fans jahrelang zugesichert, Trikots vergünstigt anzubieten – als Entgegenkommen für stark ansteigende Ticketpreise. Doch das sei nun immer seltener der Fall, sagt Rohlmann. So kostet das neue Hemd von Manchester City (Nike) ebenfalls rund 85 Euro. Zumindest in diesem Punkt befindet sich Werder also noch auf Augenhöhe mit den europäischen Spitzenklubs.