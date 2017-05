Fritz von Thurn und Taxis beendet seine Karriere als Kommentator. (nordphoto)

Fritz von Thurn und Taxis, Fußballkommentatoren-Urgestein, macht nach der Saison Schluss mit seinem unverwechselbaren „Huuui“ und „Brrrima“. Nun, anfangs wusste man mit Thurn und Taxis‘ eher speziellem Stil nichts anzufangen, Fußball-Fans zeigten sich genervt. Schließlich klangen die Sprüche des 66-Jährigen oftmals eher so, als würde er Strophen aus Gedichten vorlesen anstatt ein Fußball-Spiel zu kommentieren.

Auch die Namen von meist nicht-deutschen Fußball-Profis haben von Thurn und Taxis oft einen kreativen Anstrich bekommen. Das wissen vor allem Bobby Wutt, Säsch Knappry, Jan Festergaard und Obomeyang. Aber eben genau diese kleinen Buchstabensalate und die manchmal eher unpassenden Sprüche haben ihn wohl zum kultigsten Kommentator der Bundesliga gemacht.

Mittlerweile hat sich sogar richtig Wehmut breit gemacht und viele Fans bekennen mit dem Hashtag #fritzlove, dass sie den charmant-humorvollen Fritz mit seinem unergründlichen poetischen Wortschatz doch irgendwie ganz dolle lieb haben und ihn vermissen werden.

Die wüst-desaströse Vorstellung von Werder gegen Hoffenheim war Thurn und Taxis‘ letzter Auftritt als Sky-Kommentator im Weserstadion und wir haben aus dem Spiel nochmal die allerbesten Sprüche und Fußballer-Fantasie-Namen gesammelt und einen kleinen, nicht ganz zusammenhängenden Spielbericht gebastelt.

„Im Tor Felix Weedwald“

„Verehrte Damen und Herren, wir sind im äääh … total gefüllten Weserstadion. Prall gefüllt. Hier herrrrscht eine herrrrliche Atmosphäre, 19 Grad. In der Startelf ist Sätsch Gnabry, zuletzt immer Schoker. Nicht dabei ist Florian Krrrrillitsch. Oh, eine Raute im Fanblock. Die erinnert mich an Thomas Schaaf. Hihi.

Der ist wichtig. Max Kruse. So, und jetzt konzentrieren wir uns aufs Spiel! Der Rasen ist hier übrigens in einem exzellenten Zustand. Die sind hier auf Zack, kleine Löchlein werden sofort aufgesät. Da ist alles grün.

Alexander Nouri ist auf alles vorbereitet mit seiner Kru. Uuuuuuui, Tor durch Scholeu (Szalai). Das war schon ein Leichtig, ääh, Leichtsinnsfehler von Werder kann man sagen. Was ist denn heute mit den Brrrremern los? Es geht drrrrunter und drrrrüber! Rrrrobert Bauer, den hab ich so noch gar nicht gesehen.

Krrruse ratlos, der Top-Scorrrrer. Ooh, das war ja ein Scherrrenschlag! Das sind drei Hüüünen, auch wenn Hüüübner nicht dabei ist. Spüren Sie das, liebe Zuschauer?

Der sieht ja noch so jung aus. Erst 21, der Sätsch Gnabry, so sieht er auch aus. Im Tor Felix Weeedwald. Niklas Süle geht’s wieder gut. Er ist nur etwas erschrocken. Tja, und dann spielt Bauer so einen Pass. Das können viele Zuschauer nicht richtig nachvollziehen. Aber Pfiffe gefallen mir nicht.

Der ist Gold wert, der Krrramarrritsch. Werder ist von allen guten Geistern verlassen. Das hätte man Clemens Frrritz nicht antun dürfen, hier bei seiner Verabschiedung. Bauer bleibt auf dem Feld, der Trainer hat ihn nicht erlöst.

Man ist ja sogar dankbar für so eine Aktion hier im Weserstadion. Und das ist tatsächlich ein erstes Tooooorrrr! Durch Thedoooooorrr! Gebre Selassie. Das ist ja wie Balsam für die gerupfte Seele. Ich will ja nicht sagen, dass jetzt sowas wie Hoffnung aufkommt, aber das wäre doch schööööön für Werder.

Es steht 1:5. Oder? Nochmal nachschauen. Tatsächlich: 1:5. Es ist lange her, dass Werder fünf Gegentore kassiert hat. Wann war das? Das war 2015. Oooh, das Spiel hab ich sogar übertragen.

Bei Hoffenheim hat man Spieler gesucht, die den Trainer auch verstehen, also nicht nur akustisch. Die verstehen, was er meint!

Also so kenn ich den Bauer überhaupt nicht. Heute hat er irgendwie schlecht geträumt oder schlecht gegessen, aber irgendwas stimmt nicht.“

Frrrritz, du wirst uns fehlen!