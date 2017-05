Es ist noch mal gut gegangen: Werders U19-Coach Marco Grote. (imago)

Ein paar Tage nach dem 0:0 beim FC Carl Zeiss Jena ist die Erleichterung nach wie vor groß. Noch immer freut sich Marco Grote, dass er die Fußballer von Werders U19 doch zum Klassenerhalt in der A-Junioren-Bundesliga geführt hat: „Das ist unter den gegebenen Umständen auch ein Erfolg.“

Im Februar hatte Grote das Team von Mirko Votava übernommen. Nach einer 0:6-Niederlage bei Hannover 96 belegte die U19 zu dem Zeitpunkt den letzten Platz. Ihm blieben gerade neun Spiele, um den Abstieg abzuwenden. Neun Spiele, in denen es nicht schlecht lief für die Bremer. Werder verlor lediglich ein Spiel, gewann deren vier und trennte sich ebenso oft mit einem Unentschieden. Trotzdem sollte es bis zum Duell am vergangenen Sonnabend in Jena dauern, ehe der Verbleib in der Spielklasse mit dem Punktgewinn endgültig gesichert war.

Stabilität und Einstellung als Faktoren des Aufschwungs

Marco Grote möchte sich gar nicht ausmalen, welche Folgen eine Niederlage bei Carl Zeiss gehabt hätte. In diesem Fall wäre mit dem letzten Saisonspiel gegen St. Pauli am Sonnabend (13 Uhr) wohl ein Endspiel verbunden gewesen. Und da weiß man ja nie, wie es ausgeht. So aber kann sich der Neunte aus Bremen noch am Tabellennachbarn aus Hamburg vorbei auf den achten Rang schieben. Das ist das Ziel des Trainers, das er unbedingt noch erreichen will.

„Ich werde der Mannschaft jetzt keinen Zentimeter Luft lassen“, sagt Marco Grote. Er sieht natürlich schon eine Entwicklung und findet, sein Team habe in den vergangenen Wochen einen Prozess hinter sich gebracht. Der Trainer nennt „Stabilität und Einstellung“ als wesentliche Faktoren des Aufschwungs. Also hat die Mannschaft mitgearbeitet und erkannt, um was es geht. „Die Spieler haben in den letzten Wochen nicht gesagt: Nach mir die Sintflut“, bestätigt Grote. Aber er betont auch: „Wir können als U19 nicht zufrieden sein mit dieser Saison.“

Der Verein hat eben einen anderen Anspruch als nur den Klassenerhalt. Die U19 soll sich an der Spitze platzieren, noch im vergangenen Jahr hatte sie ja den Titel in ihrer Staffel gewonnen. Da reicht es nicht aus, wenn der Gang in die Regionalliga (Grote: „Er wäre eine Katastrophe für die Ausbildung“) vermieden wird. Dem Trainer war aber auch früh klar gewesen, dass es eng werden würde. Die U19 verfügt zwar über ausreichend Spieler mit Qualität. Rein nominell hätte sie eigentlich nicht in Abstiegsgefahr geraten müssen. Aber es mangelte an der Geschlossenheit, und irgendwann hatte sich das Team dann auch auf einen Platz im Tabellenkeller eingerichtet.

Grote: „Ich habe immer die Rückendeckung gespürt“

Da erkannte Grote, wie wichtig ein paar Impulse sein würden – und bediente sich in seiner eigentlichen Mannschaft. Mit David Philipp, Julian Rieckmann, Pascal Hackethal und Luc Ihorst wurden gleich vier Spieler aus Werders U17 vorübergehend in die A-Jugend berufen. Sie hatten einen ganz anderen Hintergrund, absolvierten die B-Junioren doch gerade eine beispiellos erfolgreiche Saison. „Und es war schön zu sehen, dass sie schnell akzeptiert wurden“, erinnert sich Grote, der Philipp und Rieckmann danach jeweils in die Startelf stellte. Als Retter der U19 würde der Trainer die jungen Kicker deshalb aber nicht bezeichnen: „Es war einfach eine gute Zusammenarbeit.“

Ein gutes Stichwort: Dass er seinen alten Weggefährten Rouven Brandt, eigentlich nur Honorarkraft im Leistungszentrum, zu seinem Co-Trainer machte, war für Marco Grote ebenso wichtig wie der Zusammenhalt im Verein: „Ich habe immer die Rückendeckung durch Björn Schierenbeck und Thomas Wolter gespürt.“

Pokalhalbfinale gegen ATS Buntentor

Am Ende ist es also noch einmal gut gegangen für den Staffelmeister der Vorsaison. Dabei ist es noch gar nicht zu Ende für Marco Grote. Vor dem letzten Punktspiel am nächsten Wochenende steht an diesem Mittwoch (19 Uhr) noch das Pokalhalbfinale beim Verbandsligasechsten ATS Buntentor auf dem Programm. Dass die U19 ins Endspiel gegen den Sieger des zeitgleichen Duells zwischen den Regionalligavertretern TuS Komet Arsten und Blumenthaler SV einzieht, ist fast genauso wichtig wie der Klassenerhalt in der Liga.

Daneben wird Grote schon bald den Vertrag unterzeichnen, der ihn ab Sommer ganz offiziell zum A-Junioren-Trainer befördert. Und schließlich möchte der Trainer noch sein Werk in der U17 ordentlich beenden. Sobald das letzte Spiel mit der U19 absolviert ist, will er zu den B-Junioren zurückkehren und mit dem Team an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft teilnehmen. Ein straffes Programm, das Marco Grote nun aber ziemlich erleichtert angeht.