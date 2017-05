Fritz von Thurn und Taxis (imago)

Er polarisiert wie kaum ein anderer Fußballkommentator: Fritz von Thurn und Taxis. Die einen lieben ihn für seine „besondere“ Art Spiele zu begleiten, die anderen können damit eher wenig anfangen. Entsprechend geteilt sind die Reaktionen auf seinen nahen Abschied von der Bundesligabühne. So auch am Sonnabend bei seinem letzten Auftritt im Bremer Weserstadion. Ein letztes Mal „Huuuiiii“ und „Brrrima“, ein letztes Mal ausgefallene Namenskreationen wie Säsch Knappry oder Felix Weeedwald, ein letztes Mal legendäre Sätze wie dieser: "Wir müssen weit zurückschauen, um zu sehen wann Werder zuletzt fünf Tore kassiert hat. Gut müssen wir doch nicht."

In den Sozialen Medien hagelte es wie gewohnt Kommentare beider Lager. „Wir haben's überstanden. Der Gedankenleser. Der Allwissende. Es endet endlich“, schreibt ein User nach dem Spiel bei Facebook. Ein anderer kommentiert: „Er war der Hammer!“ Im Stadion selbst wurde von Thurn und Taxis umlagert von Fans und Reportern, alle wollten sie noch einmal ein Selfie mit dem Kommentatoren machen, ihm ein paar nette Worte zum Abschied sagen.

Von Thurn und Taxis ist in seiner Karriere dabei immer gerne ins Weserstadion gekommen, wie er dem WESER-KURIER nach Abpfiff des Hoffenheim-Spiels verriet: „Es hat mich immer beeindruckt, weil das hier in Bremen so atmosphärisch war. Kein überdimensioniertes Stadion. Eine gute Akustik, die Fans nahe dran. Es hat mir immer sehr gut gefallen“, sagte der 66-Jährige, um anzufügen: „Deshalb habe ich mich auch gefreut, noch ein letztes Mal herzukommen.“

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm ein Erlebnis mit Werders ehemaligem Trainer Otto Rehhagel. „Es war ziemlich schwierig mit ihm, man musste sich sehr an ihm reiben“, so von Thurn und Taxis. „Bis er mich in sein Allerheiligstes eingeladen hat: Seine Trainerkabine. ‚Da zeig‘ ich dir mal, wie ich da wohne‘, hat er gesagt. Da war alles pedantisch aufgereiht, die Schuhe, die Hemden.“

Das sei schon ein außergewöhnlicher Moment gewesen – „weil ich wusste, dass dort niemand so leicht Zutritt bekommt“, erzählt der Fußballkommentator, um dann noch einen für ihn so typischen, weil unerwarteten, Satz folgen zu lassen: „Selbst ich hätte unter ihm noch eine Halbzeit als rechter Verteidiger spielen können. Weil der Otto so unglaublich gut motivieren konnte.“ Auch mit einer weiteren Trainer-Legende der Grün-Weißen sei es nicht leicht gewesen, berichtet von Thurn und Taxis. Wen er damit meint? Thomas Schaaf. „Aber ich konnte ihn lockern. Danach hatten wir ein sehr gutes Verhältnis.“

Insgesamt habe er sehr viele große Spiele und Spieler bei Werder gesehen – „aber das Spiel, das mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, war leider eines mit schlechtem Ausgang für Werder. Das Champions-League-Aus in Turin, als Tim Wiese den Ball hat fallen lassen. Ich war ja selbst Torhüter und hatte in der Reportage schon immer angedeutet, dass er hoffentlich nicht überdreht im Spiel. Es ging leider nicht gut, das hat mich sehr bedrückt und ist in meinem Kopf hängen geblieben.“

Ob nun positiv oder negativ - im Kopf hängen bleiben wird Fritz von Thurn und Taxis den meisten Werder-Fans wohl auch.

(str/mib)