Mario Basler sorgte mit einem außergewöhnlichen Freistoßtreffer für etwas Abwechslung in der Sommerpause. (imago)

Egal ob Sommer- oder Winterpause - wirklich viel zu bieten hat diese Zeit meist nicht. Es wird geurlaubt, danach viel gelaufen und irgendwann im Vorfeld der neuen Bundesliga-Spielzeit auch ein bisschen gekickt. Auf freundschaftlicher Basis, versteht sich. Aufregung sieht anders aus. Könnte man meinen. Es geht nämlich auch anders, wie ein Blick in Werders Vergangenheit zeigt. Nicht selten gab es in den vermeintlich ruhigen Wochen allerlei bemerkenswerte Pannen und Skurrilitäten.

1995 - Mario Basler: Man muss sich ja auch nicht immer Freunde machen. So wie Werder am 31. Juli 1995. Wer nun aber denkt, dass sich "Super-Mario" eine seiner angeblich unzähligen Eskapaden erlaubt hat, sieht sich getäuscht. Und doch war diese Anekdote so typisch für ihn. Für den eigentlichen Aufreger hatte zunächst aber jemand anderes gesorgt. Der Saisonstart stand vor der Tür, der amtierende Vizemeister reiste für eine Vorbereitungspartie als Zugpferd zum 100. Vereinsgeburtstag von Eintracht Braunschweig. Doch was tat der neue Coach Aad de Mos? Er schickte im Jubiläumsspiel lediglich eine bessere B-Elf auf den Platz - zum Leidwesen der murrenden Zuschauer. Der Niederländer ging sogar soweit, nicht ein einziges Mal auszuwechseln. Also fast. Es lief bereits die zweite Minute der Nachspielzeit, als plötzlich auf der prominent besetzten Bremer Bank doch noch etwas passierte. Mario Basler hatte zu de Mos gesagt: "Ich will rein." Die Sitznachbarn Mirko Votava und Uli Borowka grinsten bereits in weiser Voraussicht. Werder hatte nämlich soeben einen Freistoß zugesprochen bekommen. Basler wollte unbedingt schießen. Und so kam, was kommen musste. Basler lief auf, trat an, versenkte mit dem ersten Ballkontakt die Kugel zum 1:0-Endstand im Braunschweiger Kasten, winkte und ging direkt wieder vom Feld. Die Geburtstagsstimmung war endgültig dahin.

1982 - Uwe Reinders: Zugegeben, diese Einlage hatte nur indirekt mit Werder zu tun. Und doch hatte sie großen Einfluss auf das Bremer Fußballgeschehen. Es lief die Weltmeisterschaft in Spanien und mit Uwe Reinders stand auch ein Spieler des SVW im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Und nicht nur das: Im Laufe des Turniers hatte sich der gebürtige Essener einen Platz auf dem Rasen erarbeitet - ehe es ihn unsanft aus den Latschen haute. Im wahrsten Sinne des Wortes. Um die Wartezeit bis zur nächsten Partie zu überbrücken, trafen sich einige Akteure im Teamhotel an der überdachten Tischtennisplatte. Ein paar Meter weiter sorgte Regen für nasse Böden, was Uwe Reinders kurz darauf zu spüren bekam. Nach einem Ballwechsel flitzte er der Kugel hinterher, in Badelatschen. Augenblicke später rutschte der damals 27-Jährige auf dem feuchten Untergrund aus und riss sich das Innenband im Knie. Es war nicht nur das Turnierende, Reinders machte nie wieder ein Länderspiel. „In der heutigen Zeit wäre ich nach acht Tagen wieder dabei. 15 Jahre vorher wäre meine Karriere wohl zu Ende gewesen“, sagte Reinders später einmal. Mit der Blessur hatte er lange zu kämpfen, in der Folgesaison fehlte er Werder viele, viele Wochen. Begonnen hatte er die Saison allerdings noch - und wie. Direkt am ersten Spieltag gelang ihm gegen Bayern München das legendäre Einwurftor. Noch so ein Kuriosum.

1999 - Andreas Herzog: Wer ein anständiger Kapitän sein will, der geht mit gutem Beispiel voran. Dachte sich auch Andreas Herzog, und so setzte er sich natürlich an die Spitze der Bremer Laufgruppe, die sich im Winter-Trainingslager in Herzlake auf den Weg zu einer Walddurchquerung machte. Doch der Österreicher hatte die Rechnung ohne Trainer Felix Magath gemacht. Dass der als "Quälix" bekannte neue Coach des SVW gern Kondition bolzen lässt, wusste Herzog. Dass es derart ausdauernd werden würde jedoch nicht. Und so drosselte Werders Mittelfeld-Regisseur nach einer Stunde bewusst das Tempo - und ging gemeinsam mit Ailton irgendwann zwischen den Bäumen verloren. Beide verirrten sich hoffnungslos. "Ich galt als verschollen", sagte Herzog in einem späteren Interview. Erst nach anderthalb Stunden erreichte das Duo völlig ausgelaugt das Teamhotel.

2014 - Marnon Busch: Es gibt da ja diese Gruselgeschichten von Autobahn-Raststätten, an denen schon reihenweise Familienmitglieder auf Urlaubsreisen vergessen worden sein sollen. Ein kurzer Blick nach hinten sorgte dann exakt 562 Kilometer später auch beim Fahrer für Gewissheit, dass komischerweise ein Platz mehr frei war als vorher. Soll alles schon vorgekommen sein - ohne Absicht natürlich. Ganz so schlimm war es bei Marnon Busch nicht. Aber auch der einstige Werder-Verteidiger stand ganz plötzlich etwas bedröppelt auf der Straße. Der Bremer Tross hatte sich nämlich im Sommer-Trainingslager im österreichischen Zell am Ziller mit dem Mannschaftsbus auf den Weg zum Flughafen gemacht. Bei der Gesichtskontrolle war Busch aber irgendwie - nun ja - übersehen worden. Und so fuhr der Bus los, während der damalige U23-Spieler kurz darauf erst aus dem Hotel stiefelte. Per Sondereskorte reiste Busch flugs hinterher und kraxelte wenig später gemeinsam mit dem Team in den Flieger.

2000 - Ivica Banovic: Ein Neuzugang aus Kroatien sollte das Bremer Mittelfeld beleben. Für exakt 3,7 Millionen D-Mark hatte Werder den damals 19-Jährigen von NK Zagreb verpflicht. So jedenfalls der Plan. Und so stand auf der von Sportdirektor Klaus Allofs unterschriebenen Transfer-Vereinbarung eben jener Betrag. Direkt dahinter stand dann noch einmal ausgeschrieben allerdings: "German marks seven million five hundred thousand". Sollte Banovic nun also plötzlich 7,5 Millionen D-Mark kosten. Das hoffte zumindest NK Zagreb, nachdem die Papiere den Besitzer gewechselt hatten, der Klub pochte lange auf eine Nachzahlung von 3,8 Millionen D-Mark. Klaus Allofs nahm die Schuld für die Ungenauigkeit komplett auf seine Kappe, letztlich blieb der Fauxpas ohne Folgen für Werder - es zählte die ursprünglich unter Zeugen getroffene Vereinbarung zwischen beiden Parteien.

1993 - Jonny Otten: Das war sie also, die Karriere von Jonny Otten. Werders langjähriger Profi gab im Juli 1993 im Oldenburger Marschwegstadion seinen illustren Ausstand. Beste Stimmung herrschte natürlich auch auf den Rängen. Die Zuschauer brauchten an diesem Tag allerdings besonders gute Augen: Werders damaliger Zeugwart Günter Ehrke hatte erstmals in seinem Leben die Trikots der Profis vergessen. So spielte die frisch gebackene Meisterelf kurzerhand in Trainingshemden gegen ein angereichertes Meisterteam von 1988 - und gewann am Ende dennoch mit 5:4.

2003 - Holger Wehlage: Er wollte doch nur spielen. Aber er durfte nicht. Holger Wehlage war gerade erst zu Werder gewechselt, sollte im UI-Cup in der Partie gegen OGC Nizza aber direkt auf der rechten Seite spielen. Unmittelbar vor der Partie wurde er jedoch unsanft ausgebremst. Der Grund: Werder hatte vergessen, eine überarbeitete Meldeliste abzuschicken. Auch die damaligen Nachwuchskräfte Simon Rolfes und Nelson Valdez fehlten in dem Dokument. „Ich habe die drei vorbereiteten Listen für die UEFA ja gesehen“, sagte Sportdirektor Klaus Allofs, „nur ist eine davon offenbar nicht angekommen.“ Aufgefallen war die Panne nur zufällig, weil ein übereifriger rumänischer Offizieller noch einmal alles kontrollierte - ein eher seltener Vorgang. So entkam Werder einem juristischen Nachspiel und gewann nach einem 0:0 in Frankreich anschließend mit 1:0 und kam weiter. Es folgte das Debakel gegen Pasching, was viele Fans Böses ahnen ließ. Die Mannschaft antwortete auf ihre Weise und holte anschließend das Double.

2016 - Mario Baric: Nach fast 17-jähriger Auszeit ging es für Werder mal wieder nach Herzlake - anstelle von Andreas Herzog und Ailton litt nun aber Mario Baric. Der neue Video-Analyst war während einer Einheit extra mit dem Kran in luftige Höhen befördert worden, um für schöne Aufnahmen zu sorgen. Als dann die Spieler später zurück in die Kabine schlenderten, legte Baric noch eine unfreiwillige Extraschicht ein. Die Technik streikte, der Arm des Kranes wollte sich einfach nicht mehr absenken lassen. Abhilfe gab es etwa eine halbe Stunde später, per Hand-Hydraulik wurde Baric' Aufenthalt in zehn Metern Höhe beendet. Der Analyst nahm die Hängepartie mit Humor: „So hoch war das doch gar nicht.“

2005 - Johan Micoud/Fabian Ernst: Das türkische Belek war lange Jahre Gastgeber, wenn Werder seine Winter-Vorbereitung absolvierte. Im Januar 2005 war das nicht anders - doch so wirklich rund lief es dieses Mal nicht. In vier Testpartien hatte sich der amtierende Meister das beachtliche Torverhältnis von 9:15 Treffern eingehandelt, zudem lieferten sich Johan Micoud und Fabian Ernst eine körperliche Auseinandersetzung. Der Franzose ließ sich zu einem Kopfstoß hinreißen, sein ebenfalls nicht untätiger Mittelfeldkollege trug eine Platzwunde davon. Der Verein spielte die Aktion in der Folge runter, die beiden Streithähne versuchten mehr oder weniger erfolgreich ein gutes Verhältnis in der Öffentlichkeit zu demonstrieren. Einige Monate später trennten sich ihre Wege ohnehin, Fabian Ernst hatte bereits vor der Rauferei seinen Wechsel zum FC Schalke 04 eingetütet.

2012 - Raicho Raichev/Luchezar Yonov: Ein Spiel dauert...ach, lassen wir das. Die Fußballweisheit ist bekannt, doch Sepp Herbergers Worte gelten eben auch nicht in allen Fällen. Im Januar 2012 beispielsweise wurde den Spielern einiges abverlangt. In einem Testspiel. Im Trainingslager. Werder führte 2:1 in der Nachspielzeit gegen den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar. Und was tat Schiedsrichter Raicho Raichev aus Bulgarien? Nichts. Er pfiff einfach nicht ab. Der Unmut an der Seitenlinie wurde immer größer, selbst die Verantwortlichen aus Alkmaar waren mit ihrer Geduld am Ende - obwohl noch der Ausgleich hätte fallen können. Nach geschlagenen 100 Minuten hatte der Unparteiische ein Einsehen und beendete die Partie. Der damalige Werder-Coach Thomas Schaaf hatte seinen Humor schnell wiedergefunden: „Ich weiß nicht, ob er bis zum Frühstück durchgehalten hätte.“ Die Wahrheit ist weniger witzig. Raicho Raichev war nämlich gar nicht Raicho Raichev. Stattdessen leitete Luchezar Yonov die Begegnung. Der war ebenso wie einige Kollegen eigentlich gesperrt - weil der Verdacht der Spielmanipulation bestand und er zudem ohne Erlaubnis in Südamerika im Einsatz gewesen war. Nun hatte er sich kurzerhand die Identität seines Landsmann geborgt, um doch pfeifen zu können. Das Endergebnis dürfte ihm wohl nicht gefallen haben. Der echte Raicho Raichev saß übrigens derweil verletzt in der Heimat und war entsetzt, als er später von dem Vorfall erfuhr.