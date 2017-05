Endlich wieder mehr Treffer als Gegentore. (nordphoto)

„Ein kleiner Feiertag für die Fans, für Bremen und für uns natürlich auch“, kommentiert Fin Bartels das kleine Torverhältnis-Wunder. Nach dem 2:0-Sieg gegen Hertha BSC ist es den Grün-Weißen wieder gelungen, im Plus zu sein. Zuletzt war dies am 31. August 2013 der Fall, bevor Werder am 4. Spieltag der Saison mit 1:4 in Gladbach verlor.

Nun haben sie es wieder aus der Miese geschafft. Doch dorthin war es ein langer, langer Weg. Wenn wir uns ein Beispiel an Jules Verne nehmen, könnten wir in den 1.337 Tagen stolze 16,7 Mal um die Welt reisen. 80 Tage pro Weltumrundung. Okay, spätestens nach der zweiten Reise wird das etwas langweilig und vor allem teuer.

Machen wir was anderes. Wie wäre es mit der Grundschule? In 4 Jahren schaffen wir die erste bis vierte Klasse, sollten wir nicht sitzenbleiben. Aber geht das in der Grundschule überhaupt? Absichtlich den Turnbeutel vergessen, mit dem Tuschkasten rumsauen und Schönschrift mit dem Tintenfüller lernen. Das waren noch herrlich unbeschwerte Zeiten.

Wem das trotzdem zu anstrengend ist, kann es sich ja vor dem Fernseher gemütlich machen. Mit allen Teilen von „Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“. Die komplette Trilogie von „Herr der Ringe“ dauert in der Extended Edition 726 Minuten, das sind etwa 12,1 Stunden. Die „Hobbit“-Trilogie in der Extended Edition dauert 532 Minuten, das sind umgerechnet 8,9 Stunden. Insgesamt kommen wir also auf 21 Stunden. Es wäre also jeden Tag Zeit, alle 6 Filme am Stück zu gucken - mit 3 Stunden Pause für Toilettengänge, Chips auffüllen und ein bisschen schlafen. Während Werder für das positive Torverhältnis geackert hat, hättet ihr also 1.337 Mal „Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ gucken können. Wer das schafft, sieht am Ende selbst aus wie Gollum.

Apropos Film: Theoretisch hätte man in 1.337 Tagen 4 Mal die Chance, den Oscar zu gewinnen. Warum das sogar für Top-Hollywood-Stars eher schwierig ist, kann euch Leonardo DiCaprio am besten erklären. Sorry, Leo.

Für alle, die noch höher hinaus wollen als die Hollywood-Stars: Wie wäre es mit einer Reise zum Mars? Die Welt habt ihr ja nun schon 16,7 Mal gesehen. Aktuell würde die Fahrt etwa 8 Monate dauern. Also könntet ihr in den knappen 4 Jahren etwa 6 Mal zum Mars fliegen. Bald sollen Menschen dort ja auch bleiben können – ohne Option auf Wiederkehr. Also überlegt euch das gut.

Wer es lieber etwas bodenständiger mag, könnte in der Zeit studieren und seinen Bachelor machen. Geht zumindest, wenn man nicht rumtrödelt. Alternativ könntet ihr auch 4 Mal der Bachelor bei RTL werden. Okay, das muss nicht sein.

Wie wäre es stattdessen, eigenes Bier zu brauen? Der Weg von Malz und Hopfen bis zum fertigen Bier dauert bis zu 3 Monate. Ihr könntet also 16 Mal leckeres Bier selbst brauen. Das sind doch mal super Nachrichten.

Adrenalinjunkies können auf dem Hockenheimring Gas geben. Die Strecke ist knapp 4,5 Kilometer lang. Seid ihr am Steuer so gut wie Kimi Räikkönen – der hat den Streckenrekord von 1,13 Minuten aufgestellt – dann schafft ihr den Ring in 1.337 Tagen ganze 1.703.787,6 Mal. Und habt danach den Super-Drehwurm.

In 4 Jahren könntet ihr auch theoretisch 424 Mal im Lotto gewinnen – solltet ihr mittwochs und samstags spielen. Gar kein so schlechter Schnitt. Allerdings kostet ein voll aufgefüllter Lottoschein für „6 aus 49“ 12,50 Euro. Bevor ihr gewinnt, müsstet ihr also erstmal 5.300 Euro blechen. Hm, dafür könnte man schon einen schicken Neuwagen anzahlen. Damit könntet ihr in 4 Jahren knapp 56.000 Kilometer fahren – ein Auto in Deutschland fährt pro Jahr im Schnitt 14.000 Kilometer.

Aber das Allercoolste, das ihr in 4 Jahren machen könnt, kommt natürlich zum Schluss: Ein Minischwein großziehen. Die sind nämlich erst mit 4 Jahren voll ausgewachsen. Oder wie wäre das: In den nächsten 4 Jahren circa 68 Mal zu Heimspielen ins Weserstadion gehen, die Jungs ordentlich anfeuern und hoffen, dass das Torverhältnis-Wunder noch ganz lange bestehen bleibt.