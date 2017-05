Auf seiner Website schreibt Fritz, dass ihm seine Verletzung am Sprunggelenk nach wie vor zu schaffe mache. Außerdem wird der 36-Jährige in wenigen Wochen zum ersten Mal Papa – seine Verlobte Alena Gerber ist im 7. Monat schwanger. Vielleicht also nicht der schlechteste Zeitpunkt, einen Haken hinter der Karriere als Profi-Fußballer zu machen.

An der Weser wird zum Sommer nun also der Kapitänsposten frei. Doch wer aus dem Profi-Kader hat das Zeug dazu? Stimmt in unserem Voting ab.