Werder unternahm 2014 eine Marketingreise nach China. (nordphoto)

Das Kerngeschäft von Yingsheng ist die Organisation und Vermarktung von Sportveranstaltungen und der Betrieb von Fußball-Akademien in China. Ziel des Partners, der in England Anteile am Premier League Klub West Bromwich Albion besitzt, sei eine Intensivierung der Fußballbeziehungen zwischen Europa und China, teilte Werder mit.

„Wir haben in den vergangenen Monaten sehr intensive Gespräche geführt, die wir nun zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht haben. Wir freuen uns sehr, dass das Fußball-Know How des SV Werder Bremen einen hohen Stellenwert bei unserem Partner genießt. Wir werden in den kommenden Jahren die Arbeit von Yingsheng Sports Culture intensiv begleiten“, sagte Werders Geschäftsführer Klaus Filbry bei "Werder.de".

Yingsheng wird bei Werder nicht nur optisch in Form von Werbung präsent sein. Die Bremer sollen dem chinenischen Partner auch bei der Entwicklung einer professionellen fußballerischen Infrakstruktur helfen. Dabei geht es neben dem sportlichen Wissenstransfer ebenfalls um den Aufbau von Leistungszentren und die Förderung von jungen Talenten.

Nach dem Online-Spiele-Anbieter „heji18.com“ ist Yingsheng das zweite Unternehmen aus China, das Werder finanziell unterstützt. Der Erlös aus dem Engagement soll im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegen. (wk)