Giovanna Hoffmann (Mitte) traf gegen Meppen doppelt. (imago)

Nun sind auch die allerletzten Zweifel beseitigt, rein rechnerisch ist den Bremerinnen der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Verena Volkmer hatte im ersten Durchgang für die Führung der Gäste gesorgt, als sie nach Vorarbeit von Lisa-Marie Scholz traf (18.). Auch im weiteren Verlauf kamen die Emsländerinnen kaum einmal zum Zuge, stattdessen verpasste es Volkmer kurz vor der Pause sogar noch, ihren zweiten Treffer nachzulegen, als sie den Ball um Zentimeter am Kasten vorbeisetzte (41.).

So war es nach weiteren guten Gelegenheiten Giovanna Hoffmann, die nach 67 Minuten das Zwischenergebnis weiter in die Höhe schraubte. Nur wenig Minuten später war Hoffmann erneut zur Stelle und besorgte den Endstand (74.). Und so durfte in der Schlussphase bereits ein wenig gefeiert werden, ehe der ganz große Jubel nach dem Abpfiff losbrach. (mbü)