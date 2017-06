Werders Pascal Hackethal (links) sah die Gelb-Rote Karte. (imago)

Lange hatte sich Werders U17 gegen die Münchener Übermacht gestemmt und vorbildlich gekämpft, kurz vor Schluss passierte es dann doch. In der 75. Minute schoss Marcel Zylla per Abstauber das erste Tor für den FC Bayern. In der Nachspielzeit legte Benedict Hollerbach noch das 2:0 für die Münchener nach (80.+2). Die Bayern sind somit Deutscher B-Jugend-Meister. Werder wartet dagegen weiterhin auf den ersten Titelgewinn im U17-Bereich. Bitter für das Team von Trainer Marco Grote: In der gesamten Saison gab es nur zwei Pflichtspielniederlagen, dennoch reichte es nicht zum ganz großen Triumph.

Knackpunkt der Partie war vor 4350 Zuschauern im Grünwalder Stadion die 45. Minute. Davor waren die Bremer mit viel Elan in die zweite Halbzeit gestartet, doch dann handelte sich der bereits verwarnte Pascal Hackethal eine völlig unnötige Gelb-Rote Karte ein, weil er sich in der gegnerischen Hälfte ein taktisches Foul an Zylla leistete. Als die Partie vorbei war, zeigte sich Hackethal schon wieder gefasst und hob das Positive hervor: "Wir haben eine überragende Saison gespielt und können stolz sein."

Nach dem Platzverweis wirkten die Gäste zunächst schockiert und mussten einen weiteren Schreckmoment überstehen, als ein abgefälschter Freistoß von Bayern-Stürmer Franck Evina an die Latte klatschte (47.). Drei Minuten danach rettete Werder-Keeper Luca Plogmann mit einer starken Parade gegen Oliver Batista Meier.

Die Werder-Youngster wollten sich in die Verlängerung retten, doch das klappte nicht. Fünf Minuten vor dem Ende verlor Patrick Osterhage den Ball, Plogmann ließ einen Weitschuss von Evina nach vorne abprallen, und Zylla schoss zum 1:0 ein. Das war die Vorentscheidung. Der eingewechselte Hollerbach legte dann nach einem Bremer Abwehrfehler noch das 2:0 nach.

In der ersten Halbzeit hatte es keine Tore gegeben. Beide Mannschaften gingen das wichtige Spiel sichtbar nervös an, die Münchener fanden sich dann schneller zurecht und hatten die besseren Chancen. In der neunten Minute setzte sich der agile Bayern-Außenstürmer Batista Meier auf dem linken Flügel durch, doch Daniel Jelisic traf den Ball in der Mitte nicht richtig.

Glück hatte Werder zudem bei einem Kopfball von Alexander Nitzl, der knapp am Tor vorbeistrich (30.), und bei einem Aussetzer von Torwart Plogmann, der den Ball nach einem Rückpass vertändelte, aber gerade noch gegen Evina klären konnte (36.). Die Bremer waren im ersten Durchgang lediglich bei zwei Ecken gefährlich. Ein Schussversuch von Kapitän Julian Rieckmann wurde abgeblockt (28.). Sekunden später scheiterte Patrick Osterhage per Kopf am Münchener Torwart Michael Wagner.