Justin Eilers wird ab dieser Woche wieder mehr ins Mannschaftstraining eingebunden. (nordphoto)

Angreifer Justin Eilers wird in den beiden Bundesliga-Spielen vor der Winterpause nicht mehr in Werders Kader zurückkehren. Trainer Alexander Nouri begründete das damit, dass Eilers „jetzt lange raus war und auch erst nur Teile des Trainings mitmachen konnte“. Der Angreifer war monatelang verletzt ausgefallen. Er werde in dieser Woche nach und nach immer mehr ins Mannschaftstraining eingebunden, sagte Nouri: „Wir gehen davon aus, dass er zur Rückrunden-Vorbereitung wieder voll belastbar ist und voll einsteigt.“ Dann soll auch der ebenfalls verletzte Innenverteidiger Luca Caldirola wieder dabei sein.