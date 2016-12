Santiago Garcia verletzte sich im Spiel gegen Hertha BSC. (nordphoto)

Santiago Garcia hat seine Prellung am Auge aus dem Spiel bei Hertha BSC auskuriert. „Das ist alles gut”, sagte Trainer Alexander Nouri. Garcia war in Berlin wegen seiner Blessur in der 78. Minute ausgewechselt worden. Nun sagte Nouri, der Linksverteidiger könne ab Dienstag wieder ganz normal mit der Mannschaft trainieren.