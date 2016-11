„Bis in drei Jahren muss unsere Standort-Frage beantwortet sein", sagte Hubertus Hess-Grunewald auf der Mitgliederversammlung. (nordphoto)

In einer wichtigen Zukunftsfrage hat Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald bei der Jahreshauptversammlung des Vereins am Montagabend erstmals einen Zeitrahmen abgesteckt: „Bis in drei Jahren muss unsere Standort-Frage beantwortet sein.“ Dann steht die nächste Zertifizierung der Leistungszentren durch den DFB an, und bis dahin will der Verein entschieden haben, ob der Werder-Nachwuchs weiterhin in unmittelbarer Nähe des Stadions in der Pauliner Marsch trainieren soll.

Für den Fall einer Entscheidung für einen neuen Standort machte Hess-Grunewald schon mal vorbeugend Druck auf die Bremer Politik: „In diesem Fall wird der Senat die Frage beantworten müssen, ob das Werder-Leistungszentrum auch in Zukunft auf stadtbremischem Gebiet stehen soll oder ob wir ins niedersächsische Umland ausweichen müssen.“ Ein Umzug hätte wohl auch Folgen für die Profis. Sportchef Frank Baumann hatte erst am Freitag gesagt, dass eine Verlagerung des Leistungszentrums auch eine Verlagerung des Profi-Trainings an einen anderen Standort nach sich ziehen könnte.