Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung der Werder GmbH und Co. KG aA. (nordphoto)

2,8 Millionen Euro. So groß ist der exakte Gewinn, den Werder Bremen im Geschäftsjahr 2015/2016 erzielt hat. Das wird Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung der Werder GmbH und Co. KG aA, am Montagabend auf der Mitgliederversammlung in der Werder-Halle an der Hemelinger Straße bekanntgeben.

Werder hat damit erstmals seit vier Jahren wieder Gewinn gemacht, nachdem der Klub zuvor seit 2011 fast 38 Millionen Euro Verlust eingefahren hatte. Den Umsatz hat Werder zum dritten Mal in Folge gesteigert, diesmal um 4,5 Millionen Euro auf 108,1 Millionen Euro.

Die Saison 2015/2016 war denkwürdig. Werder schwebte bis zuletzt in Abstiegsgefahr, schoss sich erst kurz vor dem Abpfiff der letzten Saisonpartie gegen Eintracht Frankfurt zum direkten Klassenerhalt. Das Jahr war gekennzeichnet von einer permanenten Trainerdiskussion um Viktor Skripnik und einem latenten Machtkampf zwischen dem Aufsichtsrat und Geschäftsführer Thomas Eichin, der schließlich kurz nach Saisonschluss seinen Posten räumen musste.



Dass Werder unter diesen komplizierten Umständen trotzdem Gewinn gemacht hat, liegt an mehreren Faktoren: Die erfolgreiche Saison im DFB-Pokal, die Werders bis ins Halbfinale führte, bescherte dem Klub mehr als fünf Millionen Euro an Einnahmen, die in der Vorabplanung nicht vorgesehen waren.

Absehbar waren dagegen Steigerungen beim Fernsehgeld. Dieser Bereich bleibt die größte Einnahmequelle für Werder. Inklusive der Auslandsvermarktung sind es inzwischen fast 40 Millionen Euro, die Werder vom Fernsehen kassiert. Ebenfalls zugelegt hat Werder im Merchandising und bei der Vermietung der Logen im Weserstadion, für beide Bereiche ist es jeweils eine Summe im hohen sechsstelligen Bereich.

Auf diese Weise konnte der Klub auch leichte Rückgänge bei den Transfer- und Sponsoringeinnahmen verkraften. Werder hatte im Geschäftsjahr 2015/2016 vor allem drei kostenintensive Einkäufe getätigt. In die Verpflichtung von Aron Johannsson, Anthony Ujah und den Winterzugang Sambou Yatabaré investierte Werder allein an Ablösesummen mehr als zehn Millionen Euro. Dazu kam im Winter außerdem noch die Ausleihe von Innenverteidiger Papy Djilobodji vom FC Chelsea.

Dem standen nur zwei merkbare Verkäufe gegenüber: Franco Di Santo, der zum FC Schalke 04 wechselte, soll um die sechs Millionen Euro gebracht haben. Der SC Freiburg soll für die Verpflichtung von Nils Petersen etwas mehr als zwei Millionen Euro an Werder gezahlt haben. Die geschätzten acht Millionen Euro, die von RB Leipzig für den Kauf von Davie Selke geflossen sein sollen, hatte Werder schon im Geschäftsjahr 2014/2015 verbucht.

Bei den weiteren Verkäufen, Leihgeschäften beziehungsweise Trennungen wie etwa von Ludovic Obraniak, Eljero Elia oder Cedric Makiadi handelt es sich um sogenannte Kaderbereinigungen, die in erster Linie Werders Ausgabenseite (Gehälter) entlastet haben, aber nur wenig Ablöse brachten.

Nachdem Werder im Bereich Sponsoring zuletzt Jahr für Jahr moderate Steigerungen vermelden konnte, waren die Einnahmen diesmal leicht rückläufig. Zwar hat Werder eine Reihe neuer Sponsoren gefunden. Die Lücke, die der Ausstieg der Targobank sowie des Wettanbieters Tipico hinterlassen haben, konnten die Neuabschlüsse aber vollständig nicht füllen.