Werders Vorstoß zu Jahresbeginn zahlt sich offenbar aus. Wenn die Deutsche Fußball Liga (DFL) an diesem Donnerstag in Frankfurt ihren neuen Verteilschlüssel für das Fernsehgeld vorstellt, dann wird es nach Informationen des WESER-KURIER ein paar ganz große Gewinner geben: nämlich die Klubs, die sich im April zum Team Marktwert zusammengeschlossen haben.

Neben Werder gehören dazu der HSV, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart, der inzwischen allerdings in die zweite Liga abgestiegen ist. Die in der ersten Liga verbliebenen Traditionsvereine werden ab der Saison 2017/2018 vergleichsweise mehr Millionen vom TV-Geld kassieren als die sogenannten Kleinen in der Liga. Es geht pro Klub um Erlöse im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Millionenbereich.

Um das Team Marktwert war es zuletzt ruhig geworden. Nach der Gründung im Frühjahr meldete sich der Zusammenschluss noch einmal vor wenigen Monaten, als der neue Fernsehvertrag ausgehandelt war. Das Team Marktwert freute sich seinerzeit über den Rekordabschluss – die Liga verteilt bis 2021 allein 4,64 Milliarden Euro aus der Inlandsvermarktung – und erinnerte bei dieser Gelegenheit noch einmal an die Sinnhaftigkeit eines neuen Verteilschlüssels. Danach war wieder Ruhe. Bis jetzt.

Aus DFL-Kreisen ist vor der Bekanntgabe in Frankfurt von einer „Überraschung“ die Rede, die satzungsgemäß das neunköpfige Präsidium getroffen hat, dem DFL-Geschäftsführer Christian Seifert angehört. Von ihm stammt der Satz: „Wir müssen solidarisch, aber nicht sozialistisch sein.“ Das Solidaritätsprinzip wird auch mit dem neuen Schlüssel nicht aufgekündigt, aber neu interpretiert.



Bisher werden TV-Gelder gleichmäßig verteilt

Die DFL plant, den bisherigen zwei Säulen bei der Verteilung des Fernsehgeldes noch eine dritte Säule hinzuzufügen, die – vereinfacht ausgedrückt – erstmals den Marktwert der Bundesliga-Teams berücksichtigt. Wie genau die DFL den Marktwert ermitteln will, wird sie erst an diesem Donnerstag verraten. Klar ist aber, dass auch sogenannte weiche Faktoren eine Rolle spielen werden, die bisher nicht zum Zuge gekommen sind.

Bislang werden 65 Prozent der TV-Gelder an alle Klubs gleichmäßig verteilt, die restlichen 35 Prozent nach dem Tabellenplatz und der sogenannten Fünfjahreswertung. Die Erstligisten teilen sich 80 Prozent der TV-Gelder, für die Zweitligisten blieben die restlichen 20 Prozent. Team Marktwert hatte gefordert, auch Faktoren wie TV-Reichweite, Beliebtheit der Klubs und die Fanbasis bei der Berechnung einfließen zu lassen. Offenbar haben sie beziehungsweise ihre Vertreter in den zuständigen Gremien damit Erfolg gehabt. Werder-Boss Klaus Filbry etwa sitzt im Ligavorstand.

Für Werder sind diese „weichen“ Faktoren viel Geld wert. Bei den Einschaltquoten des Bezahlsenders Sky, der von allen Sendern mit Abstand am meisten für die Übertragungsrechte von Bundesligaspielen an die DFL überweist, liegt Werder seit Jahren im oberen Drittel der Tabelle. Bei diversen Untersuchungen zum Sympathiewert landet Werder ebenfalls regelmäßig weit vorn.

Weltweit gibt es 800 Werder-Fanclubs

Und erst auf der Mitgliederversammlung am Montag hatte Werder-Präsident und Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald die Bremer Fans gelobt. Laut Hess-Grunewald sind sie unter den Top fünf der Auswärtsfahrer der Liga, hinter den Anhängern von Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. 800 Werder-Fanklubs gibt es inzwischen weltweit, laut Hess-Grunewald kommt jede Woche irgendwo auf dem Globus ein neuer dazu.

Klaus Filbry sagte jüngst im Interview mit dem WESER-KURIER zum Vorstoß von Team Marktwert: „Wir haben das ja nicht neu erfunden. Das wird in anderen europäischen Ländern ja schon gemacht.“ 25 bis 30 Prozent der TV-Einnahmen werden in England, Italien, Spanien und den Niederlanden nach „weichen“ Faktoren verteilt. In Italien wird sogar die Größe der Stadt berücksichtigt, aus der ein Klub kommt. Das, so viel steht fest, wird in Deutschland keine Rolle spielen.

Axel Hellmann, Vorstand von Eintracht Frankfurt, hatte den Vorstoß von Team Marktwert zuletzt noch einmal begründet: „Wenn Pay-TV der große wirtschaftliche Treiber der Bundesliga ist, dann muss es am Ende bei den Vereinen einen stärkeren Rückfluss geben, die mit ihren Fanmassen das Pay-TV-System speisen.“ Ein Argument, das offenbar Gehör gefunden hat.