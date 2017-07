Werder-Profi Philipp Bargfrede. (nordphoto)

In der vergangenen Saison fiel Bargfrede lange verletzt aus, kam nur auf elf Bundesliga-Einsätze (ein Tor). Erst setzte ihn eine Entzündung im Knie außer Gefecht, dann folgten Achillessehnen- und Oberschenkelprobleme. Nun ist er fit und habe „großen Bock auf Fußball“, wie er im Interview mit dem „Kicker“ sagte.

Eine konkrete Zielsetzung für die kommende Spielzeit wollte Bargfrede aber nicht ausgeben: „Ich bin seit jeher einer, der gern von Spiel zu Spiel denkt. Meine Meinung: Der Start ist wichtig.“ In den vergangenen Jahren habe sich Werder sehr schwergetan, „wir sind immer gleich unter Druck geraten“, sagte der 28-Jährige und fügte hinzu: „Ich hoffe, diesmal erwischen wir gleich diese Erfolgswelle. Dann sehen wir, wo wir stehen und was möglich ist.“ Auch wenn sich Bargfrede bei der Zielsetzung zurückhält, träumt er davon, irgendwann wieder international zu spielen. „Natürlich wünsche ich mir, dass wir da oben wieder hinkommen“, so der Mittelfeldabräumer.

Dass sich Werder auch auf seiner Position mit Jerôme Gondorf verstärkt hat, sieht Bargfrede positiv: „Wir haben eine gute Konkurrenz, wir haben mehrere Spieler, die im Mittelfeld mehrere Rollen spielen können. Das ist gut und wichtig. Wir brauchen diese Konkurrenzsituation.“ Sorgen um seinen Platz mache er sich nicht: „Ich finde gut, wenn gute Leute zu uns stoßen.“

Dass er fortan auf seinen langjährigen Mitspieler Claudio Pizarro verzichten muss, finde Bargfrede „schade“. Er hätte gerne noch mit Pizarro gespielt. „Ein genialer Fußballer und ein Supertyp außerhalb des Platzes“, so Bargfrede über den Peruaner. (fel)