Vom großzügigen Foyer gelangen die Besucher über eine offene Wendeltreppe zu den elf Kinosälen – allesamt erreichbar über einen breiten Korridor. Mit dem Kino 2 und seinen 674 Sitzplätzen findet sich dort der größte Kinosaal Bremens, das Kino 3 punktet unterdessen mit der größten bespielten Leinwand Norddeutschlands (625 Quadratmeter).

Darüber hinaus überrascht das Kino der Superlative mit Bodenständigkeit: als Familienbetrieb mit langjähriger Kino­tradition. Alleiniger, geschäftsführender Gesellschafter ist Gunnar ­Burmester, der vor dem CINESPACE unter anderem Kinos in Brake, Nordenham, Delmenhorst, Achim und ­Westerstede betrieb. Zum Team gehören mehr als 100 Mitarbeiter, allen voran ­Geschäftsführer Bernd ­Aurin, seit mehr als 30 Jahren ein wichtiger Teil der Burmester Kinobetriebs-GmbH.

Wohin die Reise für das CINESPACE geht, weiß Burmesters Sohn Björn, der seinen Vater zunehmend im operativen Geschäft entlastet und das Kino an der Weser visionär in die Zukunft führt. Björn Burmester: „Gute Gründe, um ins Kino zu gehen, sind die Übertragungen internationaler Großveranstaltungen, ­E-Sports-Events und natürlich all die großartigen Filme, die erst auf der Kinoleinwand ihre volle Magie entfalten.“

Cineasten wissen: Nicht nur die Größe der Leinwand, auch die Qualität von Bild und Ton ermöglicht ein beinahe körperlich spürbares Eintauchen in das Filmgeschehen. Mit anderen Worten: „Dolby Atmos“-Tonsysteme mit einem kinosaalfüllenden Raumklang sowie die innovative Sony-Laserprojektion für kristallklare Bilder – beides zu finden im ­CINESPACE. Um dem Kinoerlebnis die Krone aufzusetzen, wird ein Teil der Sessel demnächst durch mehrfach verstellbare Relaxsessel ersetzt. Perfekt für Double-Features und Filmnächte. (Katharina Schwarz)