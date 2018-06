In gut klimatisierten Räumen kann man zu jeder Zeit an allen Geräten trainieren ohne die Gefahren und Belastungen, die Hitze nun einmal mit sich bringt. (Pexels)

1 – Trainingszeit anpassen

Das Training im Sommer sollte wohl dosiert sein. (Pixabay)

Der frühe Vogel fängt den Wurm – dieses Motto sollten sich beispielsweise Lauffans während des Hochsommers zu Herzen nehmen. Denn in den frühen Morgenstunden trainiert es sich unter freiem Himmel am besten. Der Grund: Die Sonneneinstrahlung ist zu dieser Zeit noch gering und die Luft relativ ozonfrei. Des ist wichtig, denn wenn wir uns anstrengen, atmen wir viel mehr Luft als normalerweise ein und nehmen dadurch auch deutlich mehr des Schadstoffes auf. Und wer kein Frühaufsteher ist? Der wartet mit seiner Laufrunde bis zum Abend und startet durch, sobald es wieder etwas kühler geworden ist.

2 – Schattiges Plätzchen suchen

Ein Workout in praller Sonne, egal zu welcher Tageszeit, gehört definitiv auf die No-Go-Liste – es endet viel früher als gewollt mit hochrotem Kopf sowie Atemnot. Der Platz für Freeletics- oder die Yoga-Übungen sowie Routen fürs Cycling oder Joggen sollten also so gewählt werden, dass viel Schatten durch Bäume, Gebäude und Co geboten wird. Trotzdem ist auch in abgeschirmten Bereichen ein zusätzlicher Sonnenschutz unverzichtbar – es gibt sogar für jeden Hauttyp die geeignete Sonnencreme.

3 – Viel trinken

Gerade im Sommer ist eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme beim Sport wichtig. (Pixabay)

Wasser marsch! Insbesondere im Sommer ist es wichtig, genügend zu trinken. Gerade beim Training im Warmen verliert der Körper sehr schnell und vor allem viel Flüssigkeit. Deswegen sollte man schon vor dem Workout ausreichend trinken und idealerweise während des Sports weiter Flüssigkeit zu sich nehmen. Ideal sind Abstände von circa 10 bis 20 Minuten.

4 – Auf Mineralstoffhaushalt achten

Eine ausgewogene Ernährung ist für Sportler ein absolutes Muss. (Pexels)

Alleine durch die hohen Temperaturen schwitzen wir im Sommer – beim Training umso mehr. Mit dem Schweiß gehen auch wichtige Mineralstoffe wie Salz, Calcium, Magnesium und Kalium verloren, die unter anderem die Funktionsfähigkeit der Muskulatur garantieren. Krämpfe sind nur eines der möglichen Symptome, die bei Mineralstoffmangel auftreten können. Wie man dem vorbeugt? Indem man auf seine Ernährung achtet und den Speiseplan in den Sommermonaten mit viel Obst und Gemüse bestückt.

5 – Richtige Klamotten wählen

Funktionale Kleidung erleichtert die sportlichen Aktivitäten an heißen Sommertagen. (Pexels)

Vor allem im Sommer wird das Tragen von sogenannter funktionaler Kleidung während des Trainings sinnvoll. Moderne Sportswear leitet den Schweiß ab und kühlt durch Ventilation. Eher eng sitzende Schnitte sorgen dafür, dass möglichst wenig Reibung erzeugt wird. Ein Outfit, das große Teile des Körpers bedeckt, schützt zum einen vor den Sonnenstrahlen und zum anderen vor Insektenstichen – beispielsweise bei der Laufrunde durch den Park oder Wald.

6 – Intensität anpassen

Bei warmen Temperaturen sollten Sportler kleine Pausen zur Regeneration einlegen. (Pixabay)

Auch wenn viele jetzt noch am letzten Schliff ihres Beach-Bodys feilen möchten, gilt es, einen Gang herunterzuschalten. Wer in den Sommermonaten trainiert, der reduziert am besten die Intensität, Dauer und Häufigkeit seiner Workouts. Der Körper hat eh schon genug mit der Hitze zu tun, da sollte ihm nicht auch noch Hochleistungssport zugemutet werden. Generell ist es wichtig, beim Training im Sommer auf seinen Organismus zu hören und sofort zu reagieren. Machen sich Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit bemerkbar heißt es: sofort aufhören, in den Schatten gehen, viel trinken und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.

7 – Klimatisierte Räume nutzen

Wenngleich die Sonne die Sportfreaks nach draußen lockt, liegen die Vorteile des Trainings im Fitnessstudio auch während der warmen Jahreszeit klar auf der Hand: In gut klimatisierten Räumen kann man zu jeder Zeit an allen Geräten trainieren ohne die Gefahren und Belastungen, die Hitze nun einmal mit sich bringt.