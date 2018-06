Direkt neben dem CINESPACE entstehen auf rund 5000 Quadratmetern mindestens zehn verschiedene Aktionsbereiche rund um Springen, Klettern, Sport und Fun für die Familie. Angefangen beim riesigen Hauptfeld mit fast 100 verbundenen Trampolinen über Basketball und Völkerball auf Trampolinen, Schaumstoffgrube und Luftkissen zum Reinspringen bis hin zu spektakulären, neu inszenierten Ninja Parcours. Auch der Luftraum der 15 Meter hohen Halle wird ausgenutzt: Es sollen völlig neuartige Attraktionen in schwindelerregender Höhe entstehen. Adrenalin garantiert!

„Mit dem JUMP House Bremen in der Waterfront entsteht der deutschlandweit erste riesige Trampolinpark in einem Einkaufszentrum und zugleich unser bislang größtes und spektakulärstes Projekt“, sagen die Gründer Till Walz und Christoph Ahmadi, die sich auf die anstehende Eröffnung in Bremen freuen. Genauso wie viele Waterfront- und JUMP House-Fans, die um die beinahe magische Wirkung des Trampolinspringens wissen. Denn Fakt ist: Zehn Minuten Trampolinspringen entsprechen einem 30-minütigen Lauftraining. An die 400 Muskeln werden zeitgleich trainiert. Mit dabei: die Lachmuskeln – denn das Hüpfen macht nicht nur fit, sondern auch jede Menge Spaß. Und genau darum soll es in erster Linie gehen.

Aktuell betreibt das JUMP House sechs vergleichbare Einrichtungen in Hamburg (Stellingen und ­Poppenbüttel), Berlin, Köln, Flensburg und Leipzig. Und neben der anstehenden Neueröffnung in Bremen sind bereits viele weitere Trampolinparks in Planung. (Katharina Schwarz)