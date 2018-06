(ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG)

Das weite Rund des Gastrobereichs sorgt mit seiner extrem hohen Decke für ein helles, freundliches Ambiente. Und das Beste: Während des Essens werden die Gäste auf einem 25 Quadratmeter großen LCD-Bildschirm mit Eventclips und Musikvideos unterhalten – auch die Bundesliga­spiele des SV Werder Bremen werden dort live übertragen.

Nach einem ausgiebigen Einkaufsbummel kurz entspannen? Kein Problem! Der Foodcourt punktet mit 500 Sitzplätzen und kurzen Wartezeiten. Und so steuern mehr als 70 Prozent aller Besucher während oder nach dem Shopping den Foodbereich im Herzen des Centers an. Die Gründe liegen auf der Hand: Ob eine vollwertige Mahlzeit oder ein schneller Snack auf die Hand – die abwechslungsreichen Angebote stillen den kleinen sowie großen Hunger und bieten für jeden etwas Passendes.

Wem der Sinn nach asiatischer Küche, einem feurigen Curry oder frischem ­Sushi steht, wird bei Haiky, Chutney oder Tuky fündig. McDonald’s, Subway sowie der gerade komplett umgestaltete Pizza Hut Express bieten unterdessen Burger, Sandwiches oder Pizza für alle Fast-Food-Fans. Kochlöffel punktet mit Imbissklassikern à la Currywurst und Co. KFC serviert frittierte Hähnchen im ­Bucket, Wings und verschiedene Beilagen, der Pommstore eine große Auswahl knuspriger Pommes Frites.

Am Stand von Nordsee stillen Matjes- oder Backfischbaguettes, Bagel und Co. den kleinen Hunger. Bei ­Heinrich Keuneke sind es deftige Bratwürste. Darf es ein wenig leichter sein? Dann ist Immergrün die richtige Adresse: Wraps, Salate, Smoothies und frische Säfte schmecken toll und machen fit für die anschließende Schnäppchen- und Trendjagd.

Ein Nachtisch gefällig? Leckermäuler finden in der Quarkerei verschiedene Quarkbecher oder Frozen Quark. Alternativ schlemmen sie sich durch die 250 Waffelvariationen auf der Speisekarte von WonderWaffel, genießen cremige Eiskreationen und Milchshakes von Romeo & Giulia, der Gelateria La Fenice oder an der Langnese Happiness ­Station. Genauso süß: die kreativen Kringel aus dem Hause Happy Donazz.

Wer lieber bequem am Tisch bedient werden möchte, kann sich vom exzellenten Service und der authentischen Küche der drei Restaurants Miku, Alex und Pizza Hut überzeugen. Bei gutem Wetter lädt die 1000 Meter lange Waterfront-Promenade zum Bummeln während der Mittagspause ein, am Wochenende öffnet der Beach Club by Alex und sorgt für Urlaubsfeeling pur.

Last but not least: Frühaufsteher aufgepasst! Denn bereits am Morgen, bevor die Shops ihre Türen öffnen, locken gleich zwei Starbucks-Stores in der ­Centermall mit duftendem Kaffee und leckeren Snacks. Überdies lädt Tenter’s Backhaus zu einem stärkenden Frühstück mit knackigen, ofenfrischen Brötchen oder einer Pause bei Kaffee und Kuchen. Guten Appetit!