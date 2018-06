Auf in den Jaderpark!

Den Besuchern in Jaderberg stehen ein modernisierter Tierpark, ein großer Freizeitbereich sowie eine Spielscheune zur Verfügung. Der Jaderpark bietet zudem Fahrattraktionen wie Achter- und Wildwasserbahn, zahlreiche Sport- und Spielgeräte und darüber hinaus Rundbootfahrten und ein elektronische Theater. Neu ist die gigantische Abenteueranlage „Grizzly Mountain“ mit einer großen Wassererlebniswelt: Über 600 Tieren kann man dort hautnah begegnen. Dafür sorgen Freianlagen ohne störende Zäune, Fenster mit Einblick in die Innenräume, begehbare Tropen- und Warmhäuser und natürlich die beliebten Streichelgehege sowie spezielle Führungen. Infos: www.jaderpark.de

Vielfältige Tierwelt im Serengeti-Park

Im Serengeti-Park in Hodenhagen dreht sich auf 220 Hektar alles um wilde Tiere, darunter Löwen und Elefanten, Trampeltiere und Kängurus. Der Park ist als zoologischer Garten anerkannt und beherbergt nach eigenen Angaben mehr als 1500 freilaufende Wildtiere. Zudem gibt es auf dem Gelände des Seregeti-Parks etwa 40 Fahrgeschäfte und verschiedene Shows. Besucher können mit dem Auto eine Safari machen oder mit Air- beziehungsweise Jetboats vom Wasser aus die Tiere anschauen. Infos: www.serengeti-park.de

Unterhaltung für die ganze Familie im Ostrittrum

17 Hektar groß und seit vielen Jahren ein beliebtes Ziel ist der Wild- und Freizeitpark Ostrittrum im Herzen des schönen Naturparks Wildeshauser Geest. Über 400 Tiere von allen Kontinenten – wie Kängurus, Wildschweine, Hirsche, Rehe, Emus, Strauße und Affen – sind dort zu finden. Zwei Spielplätze und der Märchenwald laden zum Toben und Schlendern ein. Ein See für Bootstouren rundet das Freizeitangebot ab. Infos: www.freizeitpark-ostrittrum.de

Gefiederte Freunde in Walsrode

Wer es weniger actionreich mag, kann im Weltvogelpark Walsrode in die Welt der gefiederten Tiere eintauchen. Mit 675 Vogelarten ist der größte Vogelpark der Welt zudem einer der zehn artenreichsten Zoos weltweit. Das absolute Highlight: die spektakuläre Flugshow, bei deren Finale mehr als 70 Vögel in die Lüfte aufsteigen. Daneben lohnt sich auch ein Besuch der 24 Hektar großen Gartenlandschaft mit zahlreichen Spielplätzen. Infos: www.weltvogelpark.de

Sich im Magic Park Verden verzaubern lassen

Magisch geht es zu im Magic Park Verden. Es warten ein Märchenwald, der Streichelzoo, die neue Kinderzaubershow „Zauberzeit“ sowie aufregende Fahrgeschäfte auf Groß und Klein. Von der Achterbahn bis zur Floßfahrt um die Saurierinsel und von der Oldtimerbahn bis zum Trimm-dich-Pfad – in diesem Freizeitpark ist für jeden etwas dabei. Infos: www.magicpark-verden.de

Die Dinosaurier sind los im Freilichtmuseum Münchehagen

Das Freilichtmuseum Münchehagen – liebevoll auch Dinopark genannt – ist Deutschlands größter wissenschaftlicher Erlebnis- und Themenpark. Auf einem etwa 2,5 Kilometer langen Rundweg erfahren Besucher anhand von über 230 lebensechten Rekonstruktionen von Dinosauriern und anderen Urzeittieren in Originalgröße alles über die Entwicklung des Lebens auf der Erde. Infos: www.dinopark.de

Mit den Wölfen in Dörverden heulen

Das Wolfcenter in Dörverden widerlegt das Märchen vom bösen Wolf. Durch die Führungen und Schaufütterungen, zwei große Dauerausstellungen und einen Filmraum lernen die Besucher die Wölfe kennen. Bei den Kinderführungen nehmen sich die Tierpfleger extra Zeit, um alle Fragen zu beantworten. Auf dem Naturspielplatz mit der Bergarbeitermine kann ausgiebig getobt werden. Und wer über Nacht bleiben möchte, der darf in Tipis oder im Baumhaushotel Tree Inn schlafen. Infos: www.wolfcenter.de

Bagger-Park Emsland

Auf über 52.000 Quadratmetern direkt an der A 31 können alle Baggerfans ihren Traum vom Buddeln endlich in die Tat umsetzen: Spiel-, Modell-, Mini-, Mobil- sowie nagelneue 25-Tonnen-Kettenbagger, Traktoren, Quads, Radlader, „Pommesbagger“ und „Majo-Radlader“ warten im Park Emsland auf erlebnishungrige Gäste. Infos: www.bagger-park.de

Eisbären und Pinguine warten im Zoo am Meer

Auf die Besucher des Bremerhavener Zoos warten karge, bizarre Eiswüsten und farbige Tundrenlandschaften, eingerahmt von Wasser, auf denen sich Polarfüchse und Co tummeln. Unterwassereinblicke eröffnen ganz andere Dimensionen: fliegende Pinguine, tauchende Eisbären und majestätisch gleitende Robben. Aber es gibt auch Affen – Seefahrer brachten sie einst von ihren Fernreisen mit in die Stadt. Nun hat die Art auch ihren Platz im Zoo. So durchforsten Schimpansen die Savannenlandschaft und kleine Krallenäffchen toben durchs Geäst. Infos: www.zoo-am-meer-bremerhaven.de